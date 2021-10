El club de las empresas del billón de dólares, tercera economía mundial

La petrolera saudí Aramco, que capitaliza en Bolsa 2,01 billones de dólares, no acaba de convencer a los analistas. El próximo lunes hará públicos sus resultados del tercer trimestre, después de dispararse en el segundo trimestre hasta los 25.300 millones de dólares. Unos resultados que también deben ser magníficos ante la escalada de los precios del petróleo, pese incremento del crudo no la sitúa entre las petroleras predilectas para los inversores. Su fuerte generación de caja está permitiendo reducir su endeudamiento y los analistas de Goldman Sachs destacan la solidez de su balance. Sin embargo, ofrecen una recomendación de neutral con un precio objetivo de 42 riales saudíes, frente a los 37,75 actuales. “Somos neutrales en el contexto de una visión positiva del sector, ya que encontramos mejores combinaciones de valoración, alto cash-flow libre y rendimiento de dividendos en otras partes del sector”. La recomendación de Bank of America también es neutral, con un precio objetivo de 38 rials saudíes. “El 4% actual de Aramco de rentabilidad por dividendo sigue siendo baja a nivel mundial. Creemos firmemente que la trayectoria actual y futura de las acciones de Aramco dependerá de su capacidad para impulsar la rentabilidad de los accionistas minoritarios”.