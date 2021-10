Third Point se hace con una participación de 750 millones en Shell e insta a segregar sus negocios

El fondo Third Point, liderado por el activista Daniel Loeb, se ha hecho con una participación de unos 750 millones de dólares en Shell, la mayor petrolera del mundo, y ha instado a la compañía a la segregación de los negocios de energías renovables.



Según informa Reuters, Third Point envió una carta a sus accionistas en la que aseguraba que Shell tiene "demasiadas partes del negocio que van en diferentes direcciones, lo que da como resultado un conjunto de estrategias incoherentes y conflictivas". Bajo el criterio de Third Point, la segregación de los negocios en varias empresas independientes facilitaría a Shell la desinversión en segmentos como el petróleo y el gas, la refinería y los productos químicos.



Al mismo tiempo, un negocio separado de gas natural licuado (GNL) y energías renovables podría "combinar un modesto rendimiento en efectivo con una inversión agresiva en energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono", con un coste de capital más bajo.



Third Point indicó que aún está en la primera etapa del compromiso adqirido con Shell, pero confia en que la dirección de la compañía pueda diseñar un plan para descarbonizar más rápido y mejorar la rentabilidad de los accionistas.



Shell, que publicará los resultados del tercer trimestre el jueves, la compañía minorista de combustibles fósiles más grande del mundo y aspira a convertirse en uno de los mayores comerciantes de electricidad renovable del mundo. Rivales como Eni y Repsol, ya han presentado planes para escindir parte de sus negocios de energías renovables con la intención de financiar su transición verde.