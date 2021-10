El panadero del Euromillón pone punto y final a sus sicav

Estados Unidos. Otra de las apuestas del inversor sevillano está centrada también en valores de la Bolsa estadounidense. El fondo Robeco BP US Premium Equities IH Euro tiene una exposición del 94% a Bolsa de EE UU, y tiene entre sus principales posiciones en cartera a las firmas sanitarias Johnson and Johnson (3,17%) y Medtronic (2,26%) y los bancos Bank of America (2,37%) y JP Morgan (2,10%).

Europa. El fondo MFS Meridian Funds-European Value, otra de las elecciones de Noviembres Inversiones que mejor se comportó durante el primer semestre del año, es este vehículo, que apuesta por valores europeos de renta variable que se consideran infravalorados. En lo que va de año renta un 17,6% y tiene entre sus principales posiciones a Nestlé, Novo Nordisk, Schneider Electric, Pernod Ricard, Diageo, Legrand e Iberdrola.