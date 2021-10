Sánchez se muestra dispuesto a retocar el decreto de la luz que se debate mañana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el Gobierno está dispuesto a precisar el decreto ley que contempla medidas para frenar el precio de la luz con el fin de no mermar la competitividad de las empresas.



El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban ha urgido a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a "retocar y reorientar" un decreto que -en su opinión- abocará a las empresas a unos costes energéticos que podrían repercutir en el empleo y provocar más ERTE.

Esteban ha considerado que la solución de recortar los beneficios a las eléctricas es "simplona" e impacta en las empresas consumidoras que además tienen que asumir la escasez de materias primas y sus elevados precios.



El presidente del Gobierno se ha mostrado abierto a seguir mejorando el decreto, cuyo debate de convalidación o derogación será mañana, y ha dicho que en circunstancias extraordinarias como las actuales es imprescindible asegurar los precios de la electricidad cobrados por la industria o facilitar la firma de nuevos contratos bilaterales al margen del mercado mayorista.



"Aclarar y precisar lo que haga falta del decreto para asegurar que esto es así, y no se generen consecuencias ni perjudiciales para los consumidores domésticos ni para las empresas", ha puntualizado Sánchez, que ha insistido en que es de justicia social que las energéticas también "arrimen el hombre y no repercutan en el recibo de la luz".



El portavoz del PNV le ha advertido de que se avecina un invierno "complicado" y que el Ejecutivo debe tomar "aquí y ahora" nuevas medidas ya que las eléctricas repercuten sus pérdidas en sus contratos fijos de clientes industriales "y esto de seguir así provocará nuevos ERTE".



Además le ha recriminado que el Ejecutivo no contemple inversiones en infraestructuras gasistas como energía de respaldo o inversiones en transporte y almacenamiento.



"El decreto necesita ser retocado, sin competitividad no hay crecimiento económico", le ha advertido Esteban