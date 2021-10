Qué hacer si le tocan los 202 millones del Euromillón

Si esta noche su apuesta tiene la combinación ganadora del Euromillón le habrán tocado 202 millones de euros. Después de la emoción y los llantos del momento, lo primero que hay que hacer, lo aconsejan los expertos, es mantener la calma. Sentarse y reflexionar sobre lo que se va a hacer. Ante todo prudencia y discreción. Demasiado dinero para generar envidias.

El siguiente paso será mantener el boleto a buen recaudo, esto significa custodiarlo hasta el momento de poder cobrarlo. Los premios se pagan a partir del primer día hábil siguiente al del sorteo. En este caso, hay un fin de semana de por medio, y la mayoría de las oficinas bancarias en las que se puede hacer efectivo el premio están cerrados. A partir de 2.000 euros no se abonan en las administraciones de Loterías sino en las entidades financieras concertadas con el Estado: Unicaja, Sabadell, BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Kutxabank, Abanca y Cajamar.

El plazo para recibir el dinero en la cuenta es, según explican en Euromillones, de una semana. Y aclaran también que las entidades financieras no deberían cobrar ningún tipo de comisión o recargo, ni exigir que se abra ninguna cuenta corriente, como tampoco exigir ninguna contraprestación a cambio de la gestión.

En el caso de haber hecho la quiniela online, el apostante puede elegir si desea que le ingresen el premio en la cuenta corriente del banco. El pago se realiza con el importe neto, esto es, con la retención de Hacienda hecha. Según la última normativa de 2020, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación. Superada esta cantidad, el agraciado deberá detraer del premio un 20%. Esto significa que de 202 millones, 40.000 euros están libres de impuestos, por lo que se deberá rendir cuentas por 201.960.000 euros. A esta cantidad se le ha de restar el 20%, 40.392.000 euros, y, por tanto, quedarán limpios 161.568.000 euros.

Evidentemente, este puede ser que no sea el caso, pero el Euromillón, así como la Lotería de Navidad, Primitiva y Bonoloto, tiene tres meses de caducidad desde el día siguiente al del sorteo, que se ampliaría un día más en caso de que el último fuera festivo en la localidad en la que se tramite el pago. Pasado este tiempo el importe iría a parar al Tesoro Público.

¿En qué se debe invertir?

Los expertos aconsejan calma. Según explican desde el área de Asset Management de BBVA, hay una serie de errores en los que caen los inversores, sobre todo los neófitos, entre ellos, tomar decisiones sin contrastar bien la información, dejarse llevar por las tendencias o por recomendaciones de conocidos. Y enumeran siete errores en los que se suele caer de forma recurrente:

1. No saber para qué se invierte: muchos inversores no saben cuál es el objetivo de su inversión, aunque el objetivo último sea maximizar la rentabilidad dentro siempre de unos límites de riesgo. Por ejemplo, invertir para la jubilación permite, durante algunos años, apostar por activos de riesgo en busca de una mayor rentabilidad.

2. No entender el producto a través del que se invierte. Esta es una advertencia del considerado por muchos el mejor inversor del mundo, Warren Buttett. Porque si es algo es importante es comprender las implicaciones de una inversión para no llevarse sorpresas desagradables y, sobre todo, para saber en realidad en qué riesgo se está incurriendo, o el tipo de inconvenientes que puede generar un producto, en caso de necesitar recuperar una inversión y no poder, o asumir una factura fiscal elevada por no haber asimilado bien las obligaciones tributarias que lleva aparejada.

3. No diversificar. Apostar todo a una carta es peligroso, y en el ámbito de la inversión no es una excepción. Siempre hay que contemplar la posibilidad de que haya pérdidas. Diversificar implica repartir la inversión entre distintos activos de forma racional y que de forma conjunta compongan una cartera adecuada a las expectativas de rentabilidad y a la tolerancia al riesgo.

4. No invertir de forma recurrente. Otra forma de diversificar el riesgo es invertir de forma periódica en lugar de hacerlo de una sola vez.

5. Mirar solo al pasado. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. El pasado analizado con profundidad y, sobre todo, en periodos largos, puede dar una idea de la consistencia de la gestión, por ejemplo, de un fondo, pero en ningún caso asegurará el comportamiento venidero. Es importante analizar también la coyuntura presente y las previsiones futuras.

6. Olvidar la inflación. Al coste de la vida se le conoce como el enemigo silencioso del ahorro, dado que va minando el poder de compra del dinero sin que nos demos cuenta. Una rentabilidad del 2,5% en un año puede parecer razonable para un inversor conservador, pero si la inflación de ese periodo se ha situado en el 3%, el resultado es que en términos reales ha tenido una pérdida. Es esencial tratar de, al menos, batir a la inflación todos los años, especialmente en procesos de inversión a largo plazo.

7. Pasar por alto la fiscalidad. El resultado final de una inversión no es la rentabilidad, sino lo que se conoce como rentabilidad financiero-fiscal, es decir, aquella rentabilidad neta de obligaciones fiscales. Hay vehículos de ahorro más favorables fiscalmente para ciertos objetivos, como los planes de pensiones y la jubilación, y otros que encajan mejor en otro tipo de necesidades de inversión más a corto plazo y necesitadas de liquidez, como los fondos de inversión.

En caso de que no haya acertante

El último límite, establecido en 210 millones de euros lo alcanzó un único acertante suizo, en el sorteo del viernes, 26 de febrero de 2021. La cifra límite anterior, de 200 millones de euros la obtuvo unos meses antes un jugador francés, el viernes, 11 de diciembre de 2020.

El tope anterior, fijado en 190 millones de euros fue alcanzado en cuatro ocasiones. En España un afortunado jugador ganó este bote acumulado en octubre de 2017, con un boleto validado en Las Palmas de Gran Canaria.

En caso de que este viernes no haya acertante, el próximo martes 12 de octubre habrá un bote de 220 millones, y será el máximo hasta la fecha. Según la última normativa de este sorteo, el límite está en los 250 millones de euros. Sirva como dato que en España es uno de los países más afortunados en esta lotería, en 102 ocasiones ha habido ganador de primera categoría.