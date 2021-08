El juego online en Loterías y ONCE creció un 10% hasta un nuevo récord en 2020

El juego online no es exclusivo de los operadores privados, como tampoco lo es el crecimiento que está experimentando en los últimos años dentro del negocio de las apuestas. Pueden dar fe de ello los operadores que dan forma al llamado juego público, que no son otros que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y la ONCE.

Entre ambas sumaron en 2020 un total de 256 millones de euros ingresados a través de sus respectivas plataformas online, según los datos extraídos de sus memorias financieras y no financieras. Esa cifra supone un incremento del 10% respecto al año anterior, y una nueva cifra récord, no solo en el agregado, sino también en los ingresos vía internet de cada una de ellas.

Y lo hizo en un año de importantes descensos ene sus ingresos totales a causa de la pandemia.

Selae registró una caída del 17% de la facturación hasta los 7.688 millones de euros, el nivel más bajo desde 2011, tras paralizar durante nueve semanas su actividad y recuperarla de forma paulatina a partir de mayo, como detalla en su informe de gestión.

Esto tuvo un fuerte impacto en su red física de administraciones, cuyas ventas cayeron un 20%, pero no en el canal online, que creció un 3,5% hasta 197,7 millones, cifra récord para el operador público, si bien la alcanzó con el ritmo de crecimiento más bajo desde 2012.

El negocio digital sigue siendo muy minoritario para Selae, al representar el 2,5% de su facturación total, cuando en el conjunto del sector del juego supera el 7%, según datos de la patronal Cejuego. También es inferior al de otros operadores europeos, como Française de Jeux en Francia o Camelot, encargado de explotar de la Lotería Nacional en Reino Unido, que superan el 10%.

La que crece con más fuerza en el apartado online es la ONCE. En su caso, los ingresos por esta vía subieron casi un 39% en 2020 hasta los 58,7 millones, su cifra más alta, representando ya el 3,6% de todo el negocio, cuando en 2019 no llegaba al 2%. Además, contrasta con la caída de ventas del 26% que sufrió la ONCE entre todos sus juegos, bajando hasta los 1.615 millones.

Como en el caso de Selae, la paralización de la actividad fue casi total durante el confinamiento del año pasado. Casi, porque el canal online mantuvo operativo el Eurojackpot y otros juegos de apuestas instantáneas. Estos últimos fueron los que más crecieron dentro del negocio digital, casi un 46% con 32,5 millones al cierre del año.

En los últimos años, la ONCE ha disparado los ingresos a través del canal online. Desde 2015, cuando apenas facturaba 10 millones, prácticamente los ha multiplicado por seis. Para 2021, la asociación dice en sus cuentas que continuará desarrollando “una estrategia digital que posibilite la integración de los segmentos más jóvenes de la población y responda a la demanda de una experiencia de cliente omnicanal que integre los canales físicos y el canal internet”.