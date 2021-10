Alfonso Benito: “El objetivo es ganar el partido, no meter gol cada minuto”

Dunas Capital AM es una gestora independiente que, cuando el resto en España se centraba en el estilo value, optó por ofrecer estrategias diferentes destinadas al inversor conservador. Alfonso Benito insiste en que habla en nombre del equipo gestor, ya que “aquí todas las decisiones las tomamos de manera conjunta”, asegura.

No todas las gestoras ofrecen fondos de retorno absoluto, ¿por qué ustedes sí?

Veníamos de una compañía de seguros relativamente tradicional, cuya gama de productos era la clásica, y al incorporarnos en Dunas vimos que en España la categoría de retorno absoluto era la que más cosas nos permitía hacer. Podíamos invertir en renta fija, variable, en divisas, incluso en fondos de capital riesgo o de infraestructuras, con lo cual, para nosotros, era lo más atractivo. Era novedoso dentro de España que una gestora independiente se dedicara a productos que no fueran renta variable value, pero nosotros elegimos centrarnos en el cliente conservador, ya que había una demanda muy importante y ahí estaba el gran patrimonio.

¿Estos fondos son para inversores conservadores o al tener tantas opciones el riesgo puede aumentar?

Todo lo contrario. Lo que sí que tiene riesgo es cuando solo puedes hacer una cosa. Voy a ir a un caso concreto: ¿los fondos de renta fija son productos conservadores? Para nosotros, a día de hoy, no; lo que son es una garantía de que vas a perder dinero, por cómo están los tipos de interés y demás. Quizás no a unas semanas o a un mes, pero a un año o a dos, la garantía de perder dinero es casi del 100%. El retorno absoluto te permite depender más del gestor y menos de la evolución de los mercados y, en cualquier entorno, seguir aportando rentabilidad al cliente. En un fondo tradicional en el que solo puedes comer arroz, el día que está muy caro vas a tener que pagar mucho por él. En cambio, si tu fondo te permite comer arroz, verduras, pescado…, cuando vayas al mercado, podrás ver lo que está barato en cada momento y comprar. Al final, si tienes muchas herramientas dentro de tu caja tienes posibilidad de hacer algo mejor. Y luego está el arte del orfebre para hacer un producto mejor que el que te viene prefabricado por la industria.

Un fondo de retorno absoluto aspira a preservar el capital, pase lo que pase, pero ¿a qué plazo?

Esto es importante. Tradicionalmente se ha vendido como que usted nunca pierde. Nosotros no tenemos esa habilidad ni la pretendemos. Aspiramos a que se cumpla en el plazo orientativo que fijamos en los folletos. Por ejemplo, en el Dunas Valor Equilibrio nuestro objetivo a tres años, como mínimo, es preservar el capital, y luego ofrecer algo más. El inversor debería tener claro que hay un horizonte de tiempo recomendado en el que las estrategias que monta el gestor tienen un plazo de maduración. Si lo que pretende es ganar el partido a los 90 minutos, no me pida usted que meta un gol cada minuto, porque esto no es viable. Nosotros preparamos una estrategia para que, al finalizar el partido, como mínimo hayamos empatado o hayamos ganado. Esto lo que hace es que haya momentos en los que puedas tener pérdidas. Esto es así.

Los fondos de renta fija no son ya para conservadores, son hoy una garantía de perder dinero

¿Dónde están encontrando oportunidades?

En futuros de dividendos del Euro Stoxx 50. Esta ha sido una de las estrategias más importantes de 2021, ya que apostábamos a que después de la pandemia todo volvería a la normalidad, también en el reparto de dividendos de las empresas tras las prohibiciones vividas en el año 2020 en sectores como el asegurador, el bancario, etc. Y las expectativas se han cumplido y hemos conseguido un aporte de rentabilidad muy atractivo. Otra estrategia de la cartera ha sido tener una duración de tipos de interés muy cortita, incluso negativa. Y son decisiones que tomamos en equipo porque en Dunas siempre hacemos una gestión colegiada.

¿Y hay hueco para inversiones alternativas?

Sí, y aquí podemos hablar de infraestructuras, fondos inmobiliarios, de capital riesgo o de deuda privada. Nos apoyamos en gestores externos especialistas, ya que creemos que en entornos como el actual, con los tipos de interés en cero, te pueden ofrecer un retorno extra muy interesante de forma muy diversificada al resto de los activos tradicionales que hay en las carteras.