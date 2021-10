Abengoa celebra junta de accionistas pendiente de un pacto que abra la puerta al rescate

La junta general ordinaria de accionistas de Abengoa para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019 se celebra a mediodía de este viernes. La cumbre está marcada por los tira y afloja entre la cúpula y los minoritarios sindicados en la plataforma AbengoaShares, con un 21% del capital. Un pulso que está condicionando el esperado rescate de la firma sevillana. La reunión es clave.

Los minoritarios votarán en contra de la aprobación de las cuentas del mencionado año, y desde la compañía abogan por celebrar una junta extraordinaria en la que se dé entrada a la sindicatura y también a representantes de los acreedores, tanto financieros como comerciales, para lograr la "paz social" que solicita la SEPI para intervenir con 249 millones en el rescate. A su juicio, es la única forma de allanar el camino para el rescate.

Terramar, el fondo californiano que ha presentado la única oferta vinculante por 200 millones para el rescate de la filial operativa, Abenewco 1, también ha expresado que retirará la oferta –y, sin ella, desaparece también la posibilidad de que el Estado participe en el salvamento– si los pequeños accionistas se hacen con el control de la filial. La tensión es máxima, mientras la cúpula de la empresa ha trasladado al representante de los minoritarios, Clemente Fernández, que es necesario el consenso para evitar la caída de Abengoa, con 12.000 empleados en todo el mundo, 2.000 de ellos en España.

"Paz social"

El administrador concursal, EY, será el que presida la junta y será responsable en última instancia de lo que ocurra en ella, explican fuentes jurídicas. Aunque el complemento de la junta en la que AbengoaShares solicitaba la inclusión de dos nuevos consejeros –Clemente Fernández y el expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso– ha quedado anulado por el registro mercantil de Sevilla, existen otras posibilidades de que los minoritarios controlen el consejo de Abengoa SA y, de ahí, puedan dar el salto a la filial con los activos.

La SEPI solicita “paz social” para intervenir e inyectar 249 millones a través del fondo de solvencia. Actualmente el expediente se está desarrollando con normalidad. Con toda probabilidad, la SEPI protegerá su posición acreedora de cara a eventuales problemas y tratará de fijar los intereses de su crédito en línea con los del eventual rescatador, y siempre dentro de los fijados en otros rescates similares.

Una parte de los acreedores financieros de Abenewco 1 ampliaron el pasado viernes la bula (waiver, en el argot), los dueños de la financiación denominada New Money 2 (NM2) que permite no abonar el principal, por 164 millones, hasta el próximo 8 de octubre. Y han avisado de que es posible no haya más prórrogas.