Heycar permite ya la venta totalmente online de la mano de Volkswagen

Heycar, el marketplace de coches de segunda mano, permite desde ahora la compra totalmente online, incluyendo la financiación, sin necesidad de hacer ningún tipo de desplazamiento. Los clientes pueden recoger el vehículo en un concesionario o recibirlo en su propia casa y tienen hasta 15 días de plazo para devolverlo.

El nuevo servicio de la compañía llega acompañado de la mano de Volkswagen Group España Distribución, que hará posible que las marcas Audi, Skoda, Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales estén disponibles por primera vez en un e-commerce de coches de segunda mano en España. Además, prevé cerrar en el futuro nuevos acuerdos con otro fabricantes de coches y sus concesionarios oficiales.

La empresa competirá así en el mercado nacional con Niw, impulsada por la patronal de los concesionarios en España (Faconauto), BBVA y Mutua Madrileña, y Spoticar, la nueva firma multimarca de vehículos de ocasión del grupo francés PSA (ahora Stellantis junto con Fiat Chrysler Automobiles).

Heycar llegó a España en diciembre del año pasado y ya está operativa en Alemania y el Reino Unido. Seat posee el 24,9 % de las acciones de Heycar España y Mobility Trader, la sociedad matriz de Heycar, formada por Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services, mientras Daimler cuenta con el 75,1% restante. Además, el presidente de Seat, Wayne Griffiths, forma parte de la junta de accionistas. Recientemente Renault Group y su filial RCI Bank and Services entraron en su accionariado mediante una ampliación de capital cuyo importe no ha sido revelado.

El director general de Heycar España, Fedor Artiles, explica a CincoDías que la empresa aspira a cerrar su primer año con unas 35.000 ventas y unos 500 concesionarios asociados [ahora cuenta con 400]. Heycar ofrece más de 24.000 coches de ocasión con garantía y certificación oficial de marca, todos de menos de ocho años de antigüedad.

“Con el nuevo servicio vamos a transformar el mercado de seminuevos español. Además, gracias a nuestros esfuerzos en innovación en el modelo de negocio mejoraremos notablemente la experiencia online de compra de coches de segunda mano”, subraya el directivo.

Artiles es consciente de que el canal online es “todavía un mercado cauto”, pero destaca que con la pandemia se ha duplicado la intención de compra en las plataformas digitales, pasando de un 30% a un 60% de interesados.

Durante el proceso de compra, el usuario puede conocer y probar el coche que le interese a través de demostraciones online o presenciales. La demostración online es totalmente digital e interactiva, y cuenta con apoyo del asesor personalizado de Heycar. En la demostración presencial, Heycar lleva el coche a las instalaciones del concesionario oficial que el cliente elija para poder hacer una prueba dinámica.

Por otro lado, Artiles considera que este tipo de empresas no tendrán un efecto negativo sobre el empleo en los concesionarios, ya que el vehículo siempre va a necesitar de una preparación y certificación antes de entregarlo al cliente final. Por otro lado, descarta que Heycar vaya entrar en el mercado de coches nuevos.

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron una caída del 13,9% en agosto en comparación con el mismo mes de 2020, aunque se mantuvieron estables con respecto a 2019, situándose en las 143.971 unidades, según datos de las patronales de concesionarios (Faconauto) y distribución (Ganvam).

Las previsiones apuntan a que el mercado cerrará el año con un crecimiento del 10,5% frente al curso anterior, con más de dos millones de unidades vendidas, pero un 4% por debajo de 2019.