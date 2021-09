S&P rebaja el rating de Grifols en vísperas a la emisión de un bono a siete años

Una semana después de que Grifols anunciara la compra de la alemana Biotest, operación valorada en 2.000 millones de euros, las agencias de rating no dejan pasar la oportunidad para actualizar sus calificaciones. La primera en mover ficha ha sido S&P que ha rebajado su nota a BB- desde BB. Pero esto no queda ahí. La firma sitúa en negativa su perspectiva.

La rebaja se produce en un momento en el que la compañía de hemoderivados está preparando su salida al mercado de capitales. Grifols ha dado mandato a la banca para colocar un bono a siete años. Pero poco se conoce al respecto. Las únicas informaciones se han transcendido apuntan a que la española busca captar recursos tanto en dólares como en euros. El dinero que finalmente consiga levantar se destinará a financiarla compra de Biotest, una operación que elevará la ratio de apalancamiento a las 5,4 veces ebitda, por encima de las 4,9 veces registradas a cierre del primer semestre. A 30 de junio la deuda financiera neta de Grifols se situaba en los 6.475,5 millones.

Bank of America, entidad con la que la compañía ha acordado una financiación puente de 2.000 millones de euros, es el banco contratado para llevar a buen puerto la emisión. Según la información recopilada por Bloomberg, la entidad estadounidense está organizando llamadas entre los inversores para testar su apetito. Grifols ya adelantó la semana pasada que además la financiación puente suscrita con Bank of America exploraría alternativas con instrumentos de deuda no garantizada.