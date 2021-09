Denuncia al Gobierno por las dificultades para acceder a las ayudas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncian que el 50% de las ayudas que se concedieron a los autónomos para paliar los efectos de la pandemia están sin repartir.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha criticado al Gobierno nacional y ha reiterado que las trabas que se han puesto a los profesionales para poder acceder a las ayudas ha provocado que la mitad de ellas quedaran sin repartir.

“La culpa es del Gobierno”

La culpa de la situación la echa al Gobierno, más concretamente al Ministerio. Según ha asegurado, “la culpa evidentemente es del Gobierno, en este caso del Ministerio, que ha puesto una ayuda en funcionamiento que tiene muchas restricciones”.

Abad ha recordado algunas de las condiciones que se pusieron para poder acceder a las ayudas. Según ha expuesto, entre ellas se encontraba el hecho de que los autónomos que quisieran acceder a las ayudas no podían ser deudores con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. “Esto es un tema grave y que lastra el que muchos autónomos que no han podido renegociar la deuda con Hacienda, y no se pueden acoger a estas ayudas”, ha señalado.

Gestión ineficaz de las ayudas

Asimismo, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha insistido en que los trabajadores autónomos y los empresarios se han gastado sus ahorros para mantener a flote sus empresas durante la Covid-19.

A su juicio, el hecho de que el ministerio que dirige Calviño haya solicitado a Europa un aplazamiento de las ayudas pone de manifiesto que éstas se han gestionado de forma “ineficaz”. En sus palabras, la gestión de las ayudas no ha servido para solucionar los problemas de verdad de la economía de los autónomos.