Marta Echarri: “Cada vez atraemos más al cliente desencantado de la banca tradicional”

La fintech de origen alemán N26, con licencia bancaria, llegó a España en 2018. El mercado de estas firmas era aún limitado, aunque la banca tradicional ya comenzaba a mirar de reojo a las fintech como competidores en algunos nichos de mercado. Ahora, varios de estos neobancos han ampliado tanto su oferta que empiezan a competir codo con codo con la banca tradicional, o ese es su objetivo tras comprobar el salto digital que ha dado el cliente español tras el Covid, lo que quiere aprovechar N26, como explica su responsable para España, Marta Echarri.

Echarri se incorporó a N26 en enero de este año desde el grupo suizo Lombard Odier, donde desempeñaba el puesto de senior vice president. Anteriormente, ocupó diversos puestos de responsabilidad en las divisiones de gestión de activos de JP Morgan, donde estuvo 12 años, en las oficinas de Nueva York y Madrid.

¿Qué objetivos tiene N26 para España a corto y medio plazo?

Seguir creciendo. Esperamos llegar a 200 empleados (ahora son 140, y en total 1.500 a nivel grupo) en nuestro Tech Hub en Barcelona a final de año. A medio plazo, esperamos que sean 300.

España es uno de los mercados clave para N26 junto a Alemania, Francia e Italia. De hecho, es el país europeo que ha crecido más rápido frente a otros mercados en 2021, llegando a aumentar la base de clientes un 28% en lo que va de año, y ya llegamos a los 730.000 (7 millones en todo el mundo). En 2020 crecimos un 43%.

N26 ve claro el potencial del mercado español y la necesidad de consolidarse aquí como un key player. Ahora queremos fidelizar a estos clientes para que N26 sea su banco del día a día. Vamos a aprovechar que la banca tradicional está en una situación complicada, con un modelo de negocio que ya no es rentable, con ERE y cierres masivos de oficinas, y con una importante carga de comisiones para cubrir con el dinero de los usuarios las carencias en el sistema. Queremos atraer al cliente cada vez más desencantado de la banca tradicional.

Ahora ya estamos en condiciones de competir con la banca tradicional

¿Qué vías exploran para el crecimiento en España?

Pretendemos conseguir que los españoles de todas las edades y condiciones financieras se enamoren de N26 y nuestra filosofía, la banca al servicio de las personas. También trabajamos mucho nuestros partnerships y alianzas comerciales con otras compañías de servicios que puedan ofrecer a nuestros clientes ventajas exclusivas. Ahora, lazamos una cuenta nómina. N26 es la primera fintech con licencia bancaria e IBAN español en sacar este producto, que es muy competitivo. Es una cuenta gratis, que solo exige domiciliar una nómina, la más baja del mercado. No obligamos a contratar productos que el cliente no necesita, sin vinculaciones, condiciones ni comisiones. Ahora ya estamos en condiciones de competir con la banca tradicional. Se podrá sacar efectivo de cualquier cajero en España y Europa, y cambiar divisas al pagar en el extranjero en otra moneda, sin comisiones, lo mismo que hacer transferencias, entre otras ventajas.

¿Van a ofrecer créditos al consumo, cripto, inversión en Bolsa…?

La innovación está en el ADN de N26, por lo que no descartamos ampliar nuestra cartera de servicios para continuar dando respuesta a las nuevas demandas de los consumidores. De hecho, recientemente hemos lanzado la oferta de N26 seguros con los que se puede asegurar los dispositivos electrónicos de forma muy sencilla desde la propia app, y que próximamente ampliaremos a hogar, mascotas, etc. En el ámbito de financiación al consumo, en otoño lanzaremos también N26 a Plazos, para que nuestros clientes puedan pagar sus compras cómodamente a 3 o 6 meses y planificar mejor sus gastos.

¿Qué valoración tienen? ¿Van a lanzar alguna nueva ronda de financiación?

Nuestra valoración supera los 3.500 millones de euros, y ahora estamos hablando con inversores para lanzar otra ronda de financiación. En las últimas hemos levantado más de 800 millones.

Es una de las pocas mujeres en puestos de liderazgo en el sector financiero en España.

La industria financiera finalmente está logrando avances en el equilibrio de género en sus organizaciones. No obstante, el número de mujeres que ocupan puestos directivos en entidades financieras sigue siendo muy reducido. Yo tengo la suerte de liderar un proyecto fascinante en cuanto a crecimiento en España y mi discurso es siempre optimista e inclusivo hacia las mujeres que cada vez más llegan a puestos de responsabilidad. En N26 fomentamos la ausencia de brecha salarial entre ambos géneros, mantenemos flexibilidad horaria y trabajamos bajo un modelo híbrido entre trabajo presencial y teletrabajo.

¿Han cambio los patrones de consumo del usuario?

Mucho. De momento, la mitad de los ciudadanos en España cree que en un futuro cercano veremos la extinción de los cajeros y pagos en efectivo, sustituidos por pagos con tarjeta y pagos móviles.

¿Cómo ha reconfigurado el covid a la banca?

El covid ha acelerado el proceso de digitalización. Las tarjetas y el dinero físico están cayendo en desuso. En relación con la banca tradicional, el modelo de la banca digital es mucho más rentable: gracias a la tecnología los gastos de explotación son mínimos mientras que la eficiencia es mucho mayor. La tecnología permite además mejorar la experiencia del cliente. El banco se adapta al usuario y no al revés. Por ejemplo, el cliente no tiene que adaptarse al horario solo por las mañanas de la sucursal de su banco tradicional, sino que puede contactar telefónicamente con nuestro servicio al cliente siete días a la semana. Antes la tecnología se percibía como una disciplina reservada a los jóvenes. Ahora todos se suben al carro y entienden los beneficios de la banca digital. En N26, hemos visto durante los meses de pandemia un incremento significativo de clientes mayores de 55 años. Incluso tenemos una abuelita de 83 años que ha hecho clientes a sus nietos.

¿Cómo ha cambiado la manera de relacionarse con los bancos?

Vemos que ha surgido un nuevo tipo de usuarios que llega a nosotros desencantado con la banca tradicional. Según un estudio de Millenial Disruption Index, tanto los españoles como los europeos están tan descontentos con su banco que 7 de cada 10 millennials prefieren ir al dentista que al banco. Hay gente que lleva toda la vida con los ahorros en su banco y ese mismo banco ahora le aplica nuevas comisiones, le obliga a contratar productos que no necesita etc. Las diez mayores entidades del país cobran de media al año 140 euros en comisiones a los clientes menos vinculados, según Asufin. Nosotros damos respuesta a esos usuarios desencantados ofreciéndoles un banco con un modelo por freemium, por suscripción, por el que solo pagas si lo necesitas. Este modelo de consumo está triunfando en todos los ámbitos (bancario, TV, moda, fitness, prensa…) porque ayuda a los consumidores a gestionar y entender mejor los productos y servicios en los que gastamos dinero, dado que se trata de pagos recurrentes, sin sorpresas y sin letra pequeña. El cierre de sucursales bancarias también ha afectado a muchos usuarios, sobre todo de las ciudades más pequeñas de la llamada España vaciada, que se encuentran con que para hacer una gestión en su banco tienen que perder mucho más tiempo porque la sucursal que solía estar bajo de su casa ha cerrado. En N26 las gestiones son 100% online a través de nuestra app, incluso la apertura de la cuenta es online y no se tarda más de 8 minutos en hacerlo a través del propio móvil. Estamos cambiando los estándares de la banca, poniendo las necesidades reales de los clientes en el centro de nuestra operativa y buscando alejarnos al máximo de la manera de operar de los bancos tradicionales.