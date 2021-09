Goirigolzarri (CaixaBank) pide reformas "de calado" para mejorar productividad

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha aprovechado el primer acto presencial de la Fundación Conexus desde que se instaló la pandemia en España para resaltar que el éxito de los fondos europeos dependerá de una mejora de la productividad, con reformas en el sistema laboral, de pensiones o en las regulaciones que establecen barreras a la competencia y desincentivan la creación de empresas. Ha reclamado reformas "de calado" para mejorar la productividad de la economía española y asegurar así el éxito de los fondos europeos.

Ha reclamado, además, un papel clave para la banca en la canalización de estos fondos europeos. "La banca puede y debe jugar un papel de enorme relevancia" en esta canalización, ha declarado.

El banquero también aprovechó para descartar nuevas fusiones de CaixaBank en España. Recordó, de hecho, que tiene pendiente ahora la integración tecnológica de CaixaBank con Bankia, entidad esta última que ya desapareció como banco en marzo, tras ser absorbida por la firma de origen catalán. "No está en nuestra mesa ninguna cosa distinta a la integración", subrayó.



Durante su participación enel acto de la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana, Goirigolzarri destacó el papel que el sector bancario debe jugar en la canalización de los fondos Next Generation EU, dada su capacidad para movilizar enormes cantidades de fondos y la capilaridad para que lleguen a todo tipo de empresas, al tiempo que puede adelantar los fondos hasta que lleguen de Bruselas y complementarlos cuando sean necesarias inversiones adicionales.



"Desde CaixaBank nos estamos ofreciendo a las distintas administraciones para que todos nuestros clientes, reales o potenciales, puedan beneficiarse con la mayor celeridad de fondos de Next Generation", aseguró, e insistió en que los fondos europeos suponen "una gran oportunidad para la economía española".

Goirigolzarri ha asegurado que la utilización de los fondos europeos debe tener una visión "amplia y no cortoplacista" y que estos deben gestionarse con una enorme transparencia, tanto en la inversión como en los resultados. "De esta crisis solo saldremos más fortalecidos si es el sector empresarial el que lidera la recuperación", ya que "son las empresas y los empresarios los verdaderos creadores de valor y el motor de la economía", añadió el banquero en un acto rodeado de empresarios.

Ha incidido, además, en que la mejor forma de asegurar el estado del bienestar, la cohesión social y la recuperación socioeconómica del país es "apoyar al tejido productivo".

El presidente de CaixaBank también se ha referido durante su intervención a la fusión con Bankia, que no ha buscado únicamente ganar tamaño sino "liderar la transformación que se va a producir en el sector". "La fusión es la respuesta que nosotros damos para apoyar a la sociedad

española con lo que se avecina", ha resaltado.