UGT reclama precios asequibles en la energía, su precio "ahoga" a las pymes

UGT exige al Gobierno que priorice la lucha contra la pobreza energética. El sindicato ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que regule precios que sean asequibles para los suministros esenciales poniendo especialmente el acento en las dificultades a las que están haciendo frente las pymes.

Desde UGT recuerdan que el hecho de que el 75% de la factura sea variable y dependa de las horas de consumo de cada persona “aumenta de manera generalizada la facturación”. Lo mismo sucede con el teletrabajo, cuyo coste se ha incrementado debido a la subida de la luz y cuyo precio asumen las empresas.

En UGT inciden que el precio de la luz “también ahoga a las pequeñas empresas y comercios”. Apuntan que el coste de la luz ha subido en un 35% en los últimos meses, lo que también ha provocado que se redujeran los beneficios empresariales.

Es por eso por lo que reclaman al Gobierno que sea consciente de que España es un país “de pequeñas y medianas empresas”. Consideran que se deberían adoptar precios “más justos” en la tarifa eléctrica, algo que podría tener “un efecto positivo en la economía”.

Sector Público de Energía

UGT ya denunció que el nuevo modelo de facturación eléctrica beneficiaba a las grandes empresas. El nuevo modelo aprobado por el Gobierno contempla hasta 240 precios distintos para la luz. La tarifa más cara se asienta en las horas centrales del día, por lo que encender la vitrocerámica o la lavadora supone un sobrecoste para las familias.

Entienden que debe existir una responsabilidad individual para ahorrar energía y luchar contra el cambio climático. No obstante, piensan que el Gobierno no puede pedirle a la clase trabajadora “que apechugue con tantos recortes a su calidad de vida mientras no se interviene el oligopolio privado que contamina ecosistemas, vacía pantanos, y se lucra especulando con precios que los trabajadores tienen que pagar con sudor y lágrimas”.

Plantean, al igual que otras organizaciones sociales y políticas, la creación de un Sector Público de Energía, como ya existe en otros países. Esta entidad permitiría democratizar el sector energético e impulsar precios más justos para el consumidor final.