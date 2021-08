iPhone 13: adiós al botón de bloqueo, nuevo Face ID y fecha de presentación

Prácticamente en un mes tendremos los nuevos iPhone de 2021 en las tiendas. Si Apple regresa al calendario de 2019 (y años anteriores), el mes de septiembre será el de la presentación de sus nuevos dispositivos, lanzamiento de iOS 15 y puesta a la venta para el viernes 24 de septiembre. Un cálculo prácticamente matemático que se repite año a año y que en este 2021 no debería ser una excepción.

El caso es que se acercan los nuevos iPhone y a la misma velocidad aparecen nuevas informaciones de última hora que vienen a dar un vuelco a lo que esperamos de estos terminales. Viejas especulaciones regresan y en esta ocasión tocan tres palos que no son, desde luego, menores: la eliminación de algunos botones físicos, la mejora de Face ID y la primera fecha estimada para la celebración de la keynote de presentación.

¿Tantos cambios a última hora?

El sueño de Apple de lanzar un smartphone sin botones físicos podría estar más cerca si se cumplen las previsiones de algunos leakers que han avanzado que los iPhone de este año no tendrán botón de bloqueo de pantalla y lo sustituirían por "agujeros retroiluminados invisibles", que son visibles cuando se tocan y desaparecen de nuestra vista cuando no están en uso. Desde luego, no sabemos si suena maravilloso o extraño pero si algún botón tiene que seguir manteniéndose en un móvil ese es el que apaga la pantalla, salvo que busquen una forma de hacerlo con un gesto, como en el caso del Apple Watch, donde conseguimos ese mismo efecto tapaando la pantalla con la palma de la mano.

MIKE SEGAR REUTERS

Face ID será otro de los que sufran mejoras. La pandemia le ha arrebatado bastante protagonismo porque con las mascarillas es imposible utilizarlo, así que los de Cupertino han decidido cambiarlo parcialmente. A partir de los IPhone de este año, incluso con una de esas FFP2 puestas, podremos desbloquear el teléfono sin problemas, aunque no tengamos un Apple Watch en la muñeca.

Por último está la fecha de presentación, de celebración de la keynote: algunos medios la sitúan para el martes 14 de septiembre (¿y el 7?). Eso supondría un ligero retraso de una semana respecto de las fechas que Apple acostumbró a fijar en 2019 y años anteriores. Si se cumple este vaticinio, es muy posible que no tengamos los móviles en las tiendas hasta el viernes 1 de octubre. Veremos, pero de lo que no hay duda es de que septiembre va a ser el mes clave. Como solía.