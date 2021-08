Los mayores de 30 años ganan más que hace una década, pero los jóvenes cobran menos

Plan de Garantía Juvenil Plus. El Ejecutivo aprobó el pasado junio el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, con el que destinará 3.263 millones de euros a la lucha contra el de­sempleo juvenil. Desde UGT confían en que este dinero servirá para mejorar la situación actual de los jóvenes en el mercado laboral. “El plan aprobado es el trabajo y la suma de muchos actores sociales que hemos propuesto medidas para mejorar el sistema actual [...]. Tenemos nuestras esperanzas puestas en él, pero hay que seguir trabajando. El Plan de Garantía Juvenil no genera puestos de trabajo por sí solo”, señala Magaldi.

Unos indicadores de empleo nefastos. Según Eurostat, el paro entre los menores de 30 años en España (24,7%) más que duplicó en 2019 al de la media de los países de la Unión Europea, que fue del 11,2%. Desde 2007, justo antes del comienzo de la crisis, todos los indicadores de empleo de los más jóvenes han empeorado en España: su tasa de actividad ha caído en más de 13 puntos (hasta el 50,7%); su tasa de trabajo ha bajado 17,5 puntos (hasta el 38,2%), y el ya mencionado nivel de paro, que estaba en el 12,9% en 2007, casi se ha duplicado.