CC OO denuncia a Glovo ante la Inspección de Trabajo por "desafiar la Ley Rider"

CC OO de Cataluña ha anunciado este lunes que ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y "desafiar la Ley Rider abiertamente sin hacer el intento de adaptarse a la normativa". Una de ellas es contra el modelo que mantiene la compañía de repartidores autónomos y, la otra, contra su servicio de supermercado online, donde los niveles de subcontratación no son lícitos, según han explicado desde el sindicato.

La denuncia llega tres días antes de que entre en vigor la citada ley y después de que la compañía española anunciara el pasado 28 de julio que va a contratar a 2.000 repartidores en España antes de que acabe el año, pero que seguirá operando con autónomos (entre 7.000 y 10.000), bajo un modelo que, según defiende, “cumple la ley y sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE”. Algo que no comparten ni CC OO ni UGT. Este sindicato también ha asegura que denunciará a la plataforma de delivery si, tras entrar en vigor la ley, lleva adelante los planes anunciados y sigue recurriendo a riders autónomos en su operativa.

En rueda de prensa, CC OO ha explicado que las denuncias son para que se produzca el reconocimiento de los trabajadores autónomos y por el "intento de estas empresas de dar cobertura a su estructura sin la laboralización efectiva, ya sea con la subcontratación o ETT", informa Europa Press.

"La estructura que están creando las plataformas suponen una huída de la laboralidad entendiendo que el trabajador como autónomo presta con voluntariedad e independencia el servicio contratado, pero la realidad no es así", ha señalado Carlos Pellejero, secretario general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CC OO de Cataluña.

Pellejero ha añadido que "no hubiera hecho falta la 'Ley Rider" porque la legislación anteriormente vigente ya define cuándo los trabajadores reúnen las condiciones de externalidad y dependencia para ser contratados con la relación laboral correspondiente.

El secretario general de la Federació de Serveis de CC OO de Cataluña, Ramón González, ha recordado que el número de repartidores se ha triplicado con el crecimiento de la entrega a domicilio durante la pandemia, "hasta llegar a las decenas de miles".

"Glovo, cuando se plantea la transición, señala que laboralizará 2.000 personas pero no lo hará con otras 8.000, forzando la interpretación de la ley y diciendo que dará libertad de fijación de precios o discrecionalidad horaria. Pero no es suficiente", ha añadido González.

Este ha añadido que no tienen noticias de las condiciones con las que van a contratar a los repartidores. "Tenemos que ver cuál sería el convenio colectivo que se aplicará". A pregunta de este periódico, Diego Nouet Delgado, director de Glovo para España y Portugal, dijo cuando anunció los cambios operativos de la compañía que aún no sabían si iban a aplicarles el convenio de la logística o el de mensajería. "Es algo que estamos aún terminando de definir", indicó.

CC OO de Cataluña insiste en que "la ley por sí sola refuerza la cobertura de forma persistente", pero que no se debe dar por hecho que sea la solución de nada.

Las denuncias se han realizado a nivel estatal para no "permitir que las condiciones de los repartidores continúen en la precariedad y el fraude laboral", según la miembro de la secretaria de nuevas realidades de trabajo y economía social y solidaria del sindicato, Irene Ortiz, , añade la citada agencia.

Desde Glovo siguen defendiendo que su nuevo modelo da más independencia y flexibilidad a los repartidores autónomos, al incluir aspectos como la libre conexión (podrán decidir qué día y a qué hora se conectan a la plataforma), serán ellos quienes fijen los precios de sus servicios, tendrán capacidad de subcontratar las entregas e independencia para coger o no un servicio, sin penalización. Aseguran que han eliminado algunos elementos para cumplir con los criterios de ajenidad y dependencia del Estatuto de los Trabajadores.

En una entrevista con CincoDías, Rubén Ranz, de UGT, advertía, sin embargo, que “lo que está haciendo Glovo es echar un pulso al Estado de derecho, porque se está saltando una sentencia del Supremo y una ley hecha para que los trabajadores estén protegidos ante situaciones de vulnerabilidad y precariedad”. “[Glovo se está riendo de la gente. Tienen más de 10.000 repartidores y solo van a laboralizar al 20%”, añadía.

Para el representante de UGT el nuevo modelo de Glovo “obliga a una competencia ciega entre los repartidores, pues no sabes qué precio pone cada compañero y el algoritmo de la plataforma siempre va a buscar el repartidor que lo haga más barato. Es una subasta a la baja y un modelo que explota mucho más”.

Ranz añadía también que el modelo de Glovo no cumple la ley rider porque “el principal indicio de laboralidad es la propia aplicación. Y mientras exista la app, da igual que fijes tú el precio de tu trabajo, siempre será la aplicación quien determine si vas a trabajar o no. Además, aunque digan que los sistemas de repu­tación no van a existir, lo que ocurrirá es que no será algo transparente como ahora, sino que estarán ocultos para los repartidores”.

Tanto CC OO como UGT han advertido que estarán pendientes de qué modelo operativo implanta Uber Eats en España para cumplir la Ley Rider. Ambos sindicatos tienen claro que esta compañía se va a inclinar por subcontratar flotas de repartidores a empresas especializadas en última milla y también a través de gestores de flotas de licencias de vehículos con conductor (VTC) que están contratando flotas de riders.

Ranz ha explicado que vigilarán que la compañía no caíga en una "cesión ilegal de trabajadores", un modelo que ya han denunciado ante la Inspección de Trabajo.