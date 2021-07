Glovo contratará 2.000 repartidores para cumplir la ley de ‘riders’, pero seguirá operando con autónomos

Glovo va a contratar a 2.000 repartidores en España antes de que acabe este año para adaptar su operativa a la nueva ley de riders, aprobada por el Gobierno el pasado 11 de mayo y que entrará en vigor el próximo 12 de agosto. Una normativa que, según indicó el Ejecutivo busca asegurar que los repartidores de las plataformas digitales sean falsos autónomos.

La compañía, segundo unicornio español tras Cabify, asegura haber trabajado a contrarreloj durante los últimos meses para dar cumplimiento a esta ley y asegura que para ello combinará la contratación directa de repartidores -con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, sean viables tecnológica y operativamente- con un nuevo modelo “inédito en España” con repartidores autónomos, pero “que cumple la ley y sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE”.

Este modelo tendrá nuevas características frente al sistema de autónomos utilizado en la actualidad, para cumplir con los criterios de ajenidad y dependencia del Estatuto de los Trabajadores, y permitirá simultanear otras aplicaciones y actividades “con total flexibilidad, autonomía e independencia”, asegura a CincoDías Diego Nouet Delgado, director de Glovo para España y Portugal.

El directivo, que aclara que empezarán a implantar el modelo laboral en aquellas ciudades donde la demanda es más estable, señala que la nueva regulación no obliga a laboralizar, como se ha dicho muchas veces. “Lo que hace es articular una presunción de laboralidad en el delivery, que es algo que en última instancia ya está regulado por el Estatuto de los trabajadores. Y, como en cualquier sector, hay criterios de ajeneidad y dependencia para el trabajo que determinan si una actividad puede ser operada por un profesional autónomo o no”. Sobre este punto, Nouet añade que, en este caso, se establece una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contra.

Aunque la compañía prefiere no desvelar de momento las novedades que incluirá este nuevo modelo con autónomos para que cumpla la legislación, sí avanza a este periódico que han estado trabajando los últimos meses en desarrollos tecnológicos para adaptarse a los criterios apuntados y que entre las novedades estará la libre conexión, la elección del precio por servicio por parte de los repartidores, la capacidad de estos de subcontratar y la total independencia de los autónomos a la hora de coger o no un servicio, sin penalización.

Glovo ha contado para establecer su nueva operativa con el asesoramiento de dos reconocidos despachos de abogados, Roca Junyent y Sagardoy Abogados. “Creemos que la fórmula elegida es la mejor opción. Buscábamos que fuera justa, pero realista, para garantizar la ley y que ningún repartidor ni establecimiento se queden sin servicio y sin ingresos”, continúa Nouet, que señala que la contratación directa de los 2.000 repartidores es una primera fase, que seguirán completando.

El directivo, que se queja del “extremadamente corto” periodo que se les ha dado a las plataformas para adaptarse al nuevo marco regulatorio (tres mes), asegura que el plan de transición que anuncian hoy muestra el “firme compromiso” de la compañía con España y con los más de 30.000 restaurantes y establecimientos con los que trabajan y los millones de usuarios que utilizan Glovo en las casi 400 ciudades españolas en las que operan (a nivel global están en 870 ciudades).

“Podíamos habernos ido de algunas ciudades del país directamente y no lo hemos hecho”, remarca Nouet, que aclara por qué han elegido esta doble apuesta de contrataciones directas y modelo con autónomos. “Hemos escuchado a los distintos agentes del mercado y la contratación era una de las principales peticiones de alguno de ellos, así que hemos sido valientes y hemos innovado creando una operativa que nos permite estimar mejor la demanda y así poder tener ciertos repartidores contratados. Pero queríamos que esta transición fuera justa, pero también realista, respondiendo a la realidad del sector y a las necesidades de los repartidores”.

Nouet cree que Glovo va a ser de las pocas plataformas de delivery que vayan con este modelo de contratación directa. Otras plataformas parecen apuntar solo a la subcontratación de flotas de riders de terceras compañías.

El directivo insiste en que van a cumplir el marco normativo español, “igual que lo hemos hecho hasta ahora, e igual que lo hacemos en los 21 países donde estamos presentes”. E insiste en que ellos “siempre han defendido que haya una regulación en el sector que dé mayor seguridad jurídica a esta actividad y que aporte mayor protección a los repartidores”, pero cree que en el caso de España la regulación aprobada ha sido “una oportunidad perdida”.

“En otros países han enfocado la regulación para asegurar mejoras a los profesionales autónomos, pero aquí se ha optado por obviar ese debate, aunque encuestas como la que hemos hecho recientemente con Sigmados muestran que el 93% de los repartidores en España considera que las apps como Glovo les ha permitido mejorar su situación personal y económica, que siete de cada diez estén preocupados por la posibilidad de quedarse sin empleo cuando entre la nueva regulación o que el 61% de los repartidores quieran seguir siendo autónomos”.

Nouet no precisa si a los 2.000 repartidores contratados, “que van a ser una referencia en el sector”, les van a aplicar el convenio de la logística o el de mensajería. “Es algo que estamos aún terminando de definir”. Tampoco da datos concretos sobre el aumento de costes que supondrá para Glovo su nueva operativa, aunque “claramente los habrá” y si los va a absorber la compañía a costa de menguar su rentabilidad o los trasladará al cliente, con el riesgo de perder negocio.

“Tenemos que ver antes cuáles son las nuevas dinámicas y ver cómo nos impacta realmente. Como en cualquier sector, un aumento de precios disminuye la demanda y una bajada de rentabilidad tampoco es buena para el negocio, pero claramente esta es la mejor alternativa que hemos encontrado”, señala el director de Glovo en España.

Nouet sí asegura que con la nueva operativa no mermará la calidad del servicio de la plataforma. “La experiencia del cliente no se resentirá; será igual de buena que hasta ahora. En ese sentido, no esperamos cambios”. Actualmente, colaboran con Glovo entre 9.000 y 12.000 autónomos en España, y según el directivo, esperan seguir siendo una opción interesante para todos ellos.