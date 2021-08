‘Value’ vs. ‘growth’, vuelve el debate

Viene de lejos, pero en los últimos meses se ha reavivado el debate sobre si da mejores resultados la inversión en valor o value investing o, por el contrario, es en el crecimiento, o growth dónde está realmente la rentabilidad.

Los gestores que siguen la primera filosofía, concebida en la década de los años treinta por el docente e inversor Benjamin Graham, buscan comprar compañías que estén cotizando a precios por debajo de su valor real. En cuanto a la filosofía growth, el foco se pone no en el precio de compra, sino en la capacidad de crecimiento en el medio y largo plazo de la compañía.

Si nos fijamos en los datos de VDOS, “los fondos de estilo growth han tenido mejores resultados por rentabilidad media en los últimos años, especialmente debido al rápido crecimiento de las compañías tecnológicas y de su capitalización, que han sesgado los principales índices de renta variable hacia el crecimiento”, explica Paula Mercado, directora de análisis de VDOS.

No obstante, a corto plazo, el diferencial de rentabilidades medias se está estrechando, lo que ha vuelto a poner en la escena el potencial del value. La explicación está en que los fondos que invierten en empresas más value, y que por definición están más pegadas al ciclo económico, necesitan que haya crecimiento y que este sea consistente.

“De ahí que la reactivación de las economías tras el parón de la primera mitad de 2020 haya sido un factor favorable para las empresas value”, añade Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada.

Si hacemos el análisis de los mejores fondos de inversión de cada clase, llama la atención que nueve de las diez mejores estrategias value están firmadas por gestoras españolas, mientras que a tres años no solo no ocupan el top ten sino que las propias estrategias están en negativo y son las internacionales las que logran los mejores resultados.

En cuanto a la oferta de crecimiento, no hay fondos españoles, ni en la clasificación ni registrados oficialmente. Es más, en la base de datos de VDOS solo aparece uno, el Lantia global Trends, lanzado por Orienta Capital el pasado mes de abril.

La explicación puede estar, según varios de los consultados, en que las estrategias valor se han popularizado mucho en los últimos años gracias a gestores nacionales destacados como Francisco García Paramés, que impulsó este estilo desde Bestinver y que tras su salida montó Cobas AM; Álvaro Guzmán, ex Bestinver, ahora socio fundador y director general de Azvalor AM; Iván Martín, actualmente en su propia gestora, Magallanes, tras haberse curtido en Sabadell, Aviva y Santander, etc.

Pero también existe otra explicación más técnica a la práctica inexistencia de fondos growth y tiene que ver con el sesgo de los principales índices de Bolsa española y europea que, tal y como explica Mar Barrero, “tienen una mayor representación de empresas cíclicas (bancos, inmobiliarias, sector servicios, automóviles…) o con ese sesgo más value. De ahí que sea el estilo que prime dentro de su oferta”.

MÁS INFORMACIÓN ESPECIAL Precauciones a tomar en las inversiones ante un verano incierto

De cara a los próximos meses, ¿se afianzará la subida de las compañías de valor? Las gestoras que siguen esta filosofía contestan afirmativamente. Por ejemplo, Gonzalo Recarte, director comercial de Cobas, está convencido de que “el mercado tenderá a valorar mejor las realidades que las expectativas”.

Beltrán Parages, director de relación con inversores de Azvalor, por su parte, cree que estamos “ante una de las buenas oportunidades que hemos tenido en nuestra carrera profesional”, al poderse encontrar actualmente “en una buena parte de nuestras inversiones valoraciones históricamente bajas, con negocios en crecimiento”.

Sin embargo, el resto de fuentes consultadas son más escépticas sobre el potencial del value. Es el caso de Javier Galán, responsable de renta variable europea y española de Renta 4 Gestora, que admite potencial en el corto plazo, pero sostiene que en el largo “hay otras filosofías como la de crecimiento e inversión en calidad que obtienen mejores resultados”.

La filosofía que busca compañías a bajo precio se popularizó gracias a buenos gestores

Otras entidades coinciden en que el value va a volver a ser ensombrecido por el growth. Ana Ros, directora de inversiones de IfCapital, cree que a corto plazo podrían matizarse las diferencias “por la etapa del ciclo en la que nos encontramos, pero a largo plazo y conforme crecen los volúmenes de contratación en los mercados financieros y la indexación en la gestión, la inversión en valor va quedándose obsoleta”.

Además, varios de los expertos recomiendan tener un poco de todo. “Estamos mirando con buenos ojos negocios globalmente diversificados, menos exigentes en valoraciones y de mucha calidad, convencidos de que dan protección en volatilidad y caídas en renta variable”, indica Sebastián Larraza, responsable de selección de fondos de Andbank Wealth Management, entidad en la que “combinamos negocios de crecimiento y valor, pero con una capa de protección fundamental y de crecimiento de los sectores ligados a tendencias ganadoras y menos dependencia cíclica”.

Por su parte, Carlos Llaca, director de desarrollo de negocio de ATL Capital, se muestra partidario de “mantener un equilibrio moderado entre ambos estilos, es decir blend, ya que acertar consistentemente con la rotación de estilos es muy complicado”.

Recuerda que la historia ha demostrado que, según la naturaleza de cada una de las crisis pasadas, estas afectan más a unos tipos de valores/sectores que a otros “y en lo que tenemos que fijarnos siempre los inversores es en tener un horizonte de inversión de largo plazo, una correcta planificación financiera y mantener la templanza en momentos de grandes fluctuaciones de mercado”.