Precauciones a tomar en las inversiones ante un verano incierto

Nadie sabe qué nos pueden deparar las próximas semanas y menos aún cómo lo interpretarán los mercados. Sin embargo, en la cabeza de todos está si la crisis sanitaria se agudizará.

En opinión de Benjamin Melman, responsable de inversiones en Edmond de Rothschild Asset Management, las preocupaciones sanitarias resurgen, alimentando las inquietudes sobre el crecimiento. “La cepa Delta es muy contagiosa, especialmente entre los jóvenes, pero las vacunas, aunque no proporcionen una protección total, parecen haber mantenido las hospitalizaciones en un nivel bajo. La cuestión que se plantea ahora a los países es si hay que aplicar nuevas restricciones o esperar a ver si las vacunas ayudan a conseguir la inmunidad de rebaño y evitan que los hospitales se vean desbordados. De lo contrario, el aumento de la inflación y los cuellos de botella en el suministro son las principales amenazas para la recuperación“.

Lo cierto es que la mayoría de expertos creen que la crisis sanitaria está lejos de haber terminado, como muestra, por ejemplo, la variante Delta. “Aunque la fatiga de la vacunación que estamos presenciando en algunos países es, ciertamente, un motivo de preo­cupación, no barajamos como escenario que se den medidas de confinamiento similares en Europa y Estados Unidos como lo visto a finales de 2020, principios de 2021” y es muy probable que las tasas de hospitalizaciones y muertes se mantengan muy por debajo de los picos anteriores, concluye Stefan Kreuzkamp, director de inversiones en DWS

Andrea Conti, responsable de análisis macro en Eurizon, es más contundente al afirmar que no creen “que el BCE haya dado por superada la crisis sanitaria, de lo contrario no habrían dicho explícitamente que tolerarían un exceso de inflación”.