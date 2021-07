La española Cobee capta 14 millones para impulsar su plataforma de gestión de beneficios para empleados

La fintech española Cobee, que en 2019 lanzó al mercado una plataforma digital para la gestión de los planes de retribución flexible o sistemas de beneficios sociales para empleados, ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 14 millones de euros liderada por Balderton Capital, la firma europea de capital riesgo que cuenta entre sus participadas con empresas como Aircall, Contentful, Peakon y Tessian.

En la operación también han participado business angels con roles clave en Zalando, N26, Uber y Gympass, según cuenta la compañía. Los inversores iniciales de Cobee en su etapa semilla, Speedinvest y Target Global, y los inversores pre-seed Encomenda y Lanai, también han renovado su compromiso con la empresa, que el pasado año captó otros 2,1 millones de euros.

Cobee fue fundada en 2019 por Borja Aranguren, Daniel Olea y Nacho Travesí y ya cuenta entre sus clientes con empresas como Ogilvy, Group M, Línea Directa, Glovo, Avis, Tripadvisor, N26 o Booking para gestionar sus planes de beneficios para empleados.

La compañía no revela sus resultados financieros, pero asegura que han multiplicado por cuatro sus ingresos desde principios de 2020 al arranque de 2021, aunque aún no son rentables. "Podríamos elegir serlo en muy corto plazo, pero no lo haremos porque nuestra ambición en ser globales y nuestro objetivo es internacionalizar nuestro modelo lo antes posible", dijo Aranguren el pasado enero.

La empresa, con sede en Madrid, desembarco ese mes en Portugal, donde asegura estar experimentando un crecimiento más rápido que en España gracias a grandes clientes que cuentan con miles de empleados. Durante 2020 y, a pesar de la pandemia, Cobee duplicó su plantilla y espera que su equipo siga creciendo al mismo ritmo hasta final de año. En enero, su equipo era de 35 personas.

Con los fondos captados, Cobee quiere continuar mejorando su plataforma para seguir mejorando la experiencia de usuario, tanto para las empresas como para los trabajadores,e integrar nuevos beneficios. La compañía asegura que el objetivo es duplicar el portfolio actual con una fuerte apuesta por los productos financieros y servicios relacionados con la salud y el bienestar, incluyendo nuevos beneficios como gimnasios, apoyo en salud mental, programas de wellness, plataformas de entretenimiento, entre otros.

"La relación financiera entre empleado y empresa ya no está sólo centrada en el sueldo. Los empleados cada vez demandan más ofertas en su lugar de trabajo. Empezando por los planes de compensación flexible y los beneficios, queremos proporcionar a los empleados la mejor experiencia posible, dándoles un mayor control sobre su compensación al completo", asegura Borja Aranguren, CEO y Cofundador de Cobee, que apunta que esta nueva ronda les permitirá "seguir apoyando a los empleados y ayudando a los equipos de recursos humanos a mejorar la confianza de la plantilla en la compañía y atraer el mejor talento".

Suranga Chandratillake, socio general de Balderton, asegura que, en la actualidad, los trabajadores son el recurso más importante de las compañías, "por lo que asegurar su bienestar y su permanencia en la empresa es una prioridad fundamental. Darles una amplia variedad de beneficios, que pueden usar cada día, es clave para todos aquellos que quieran atraer y retener el mejor talento", comenta.