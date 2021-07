Seguros en autónomos. ¿Cuándo son obligatorios y cuánto cuestan?

Los seguros para autónomos son, en la mayoría de los casos, una garantía para el profesional independiente. Les ayuda a hacer frente a posibles imprevistos y a acontecimientos que pueden surgir en el desarrollo de su actividad profesional. Algunos de los seguros recomendables son, según Nomo, el seguro de responsabilidad civil y el de baja laboral.

El seguro de responsabilidad civil es obligatorio siempre que el profesional tenga un local abierto al público. Este seguro cubre cualquier daño que se cause a un tercero. No necesariamente se tiene que tener un local abierto al público para causar daños a terceros, también hay profesiones en las que no es necesario que el local esté abierto al público para originar daños a terceros. Todo ese tipo de negligencias son las que cubren los seguros de responsabilidad civil.

Los precios de estos seguros suelen variar en función de la actividad y el local, aunque el precio anual puede rondar entre los 150 euros en aquellos casos de menor riesgo y los 700 euros cuando se trate de profesiones con más riesgo.

Seguro por baja laboral

Otro de los seguros indispensables es el de baja laboral. La incertidumbre en la vida profesional del autónomo es mayor que la que puede sufrir un asalariado y la compensación económica que eso conlleva, aunque es suficiente, a veces no cubre los gastos a los que debe hacer frente el profesional si tiene que cogerse la baja. Para evitar esa incertidumbre existen esos seguros.

Las coberturas de los seguros por baja son la percepción de una indemnización adicional a la de la seguridad social, disponer de coberturas en el extranjero y la posibilidad de recibir anticipos en caso de ser necesario.

Cabe destacar que existen dos tipos de seguro de baja laboral, el baremado y el no baremado. En el primero de los casos se otorga una indemnización fija, independientemente de los días que se esté de baja. En el segundo de los casos se indemniza solo por los días en los que se esté de baja llegando a un máximo de 365 días naturales. Los precios del seguro de baja pueden costar a partir de los 250 euros.

Finalmente, existe también un seguro de salud que cubre la asistencia en Atención Primaria, la asistencia hospitalaria, las pruebas diagnósticas, las intervenciones quirúrgicas o la asistencia en el extranjero.