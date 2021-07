La pandemia dispara casi un 50% el número de personas con carencia material severa

La pandemia ha disparado los diferentes parámetros que miden el nivel de pobreza en España, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). El más preocupante, el que marca el número de personas que se encontraron en una situación de carencia material severa durante el 2020, alcanzó al 7% de la población (en 2019 se encontraba en el 4,7%), aumentando así casi un 50% respecto al ejercicio anterior.

Para considerar que alguien vive en una situación de carencia material severa, se deben dar una serie de circunstancias como que dicha persona no pueda permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; que no sea capaz de mantener la vivienda con una temperatura adecuada; que no pueda afrontar gastos imprevistos; o que haya tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses, entre otros.

A su vez, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (conocida como tasa Arope) aumentó 1,1 puntos el año pasado, hasta situarse en el 26,4%. Dicha tasa se construye en base a tres indicadores, de los cuales dos de ellos aumentaron durante el 2020. Estos son el porcentaje de gente en riesgo de pobreza, que subió 0,3 puntos hasta el 21%; la mencionada carencia material severa; y el porcentaje de personas que residen en hogares con baja intensidad en el empleo. Este último es el único que se reduce respecto a 2019, en 0,9 puntos, hasta el 9,9%.

El informe del INE también alerta de que el porcentaje de personas que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses, ha aumentado 5,2 puntos, hasta alcanzar el 13,5%.

Por otra parte, más de la mitad de los parados (el 54,7%) se encontró en riesgo de pobreza o exclusión social durante el 2020. Sin embargo, el estudio indica que tener un trabajo tampoco es un seguro para tener una situación económica aceptable, ya que el 15% de los ocupados también estuvieron en riesgo de pobreza o exclusión social el año pasado.

En cuanto al nivel de estudios, el informe del INE señala que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó al 36% de la población con estudios primarios o inferiores. En el caso de las personas con estudios superiores a la secundaria el porcentaje baja, pero sigue siendo alto, un 13,7%.