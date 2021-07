El banquillo sale a jugar en la antesala de un congreso de renovación para el PSOE

Movilizar el voto progresista. Con un Ejecutivo rejuvenecido y la apuesta por figuras de la gestión municipal, el presidente Sánchez ha puesto a jugar a la cantera, probablemente pensando en movilizar al voto progresista ente los comicios Generales de 2023.

Con la economia no se juega. En las carteras relacionadas con la recuperación económica, Pedro Sánchez ha preferido no hacer experimentos. Nadia Calviño sale reforzada. España, con 140.000 millones en subvenciones y préstamos de la UE para el plan de recuperación, no deja de estar bajo la lupa de Bruselas. No haber tocado un solo ministro de Unidas Podemos, incluso tras la polémica de la carne roja con el titular de Consumo, puede verse como un gesto de respeto a la autonomía del socio de Gobierno. Pero a cambio, el presidente no parece dispuesto a negociar con Yolanda Díaz asuntos elementales como una contrarreforma de la regulación laboral.

“Moción de censura a sí mismo”. Mientras el PSOE habla del “Gobierno de la recuperación”, el PP ha cargado contra la estrategia desplegada por Pedro Sánchez. El líder de los populares, Pablo Casado, afirmó ayer que ha ejecutado “una moción de censura a sí mismo y una enmienda a la totalidad a todo lo que ha defendido y a todos de los que se ha rodeado y con los que ha recorrido este camino tan malo para España”.