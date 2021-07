Galán corrige a la Audiencia Nacional: nunca dirigió Iberdrola Renovables

El equipo que defiende al presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, en el caso de la contratación de empresas del excomisario José Manuel Villarejo para realizar supuestos trabajos de investigación, ha pedido la rectificación de dos errores en el auto emitido el pasado viernes por la Audiencia Nacional, en que fue imputada Iberdrola Renovables como persona jurídica.

El abogado puntualiza ante el Juzgado Central de instrucción número 6, del que es titular Manuel García Castellón, que el citado Sánchez Galán no ha ocupado nunca cargos en los órganos de administración de Iberdrola Renovables.

El escrito del día 9 situaba al primer ejecutivo de Iberdrola como presidente de la filial de energías verdes cuando esta contrató a la empresa del excomisario Villarejo a finales de 2011 y en 2016, ante lo que se ha reclamado la rectificación.

En el auto trata al ex directivo José Antonio del Olmo, como testigo, cuando la defensa de Sánchez Galán advierte que es investigado

En el auto también se atribuye a José Antonio del Olmo Ruiz, quien fue responsable de Control Corporativo de Iberdrola, la condición procesal de testigo, cuando la defensa de Sánchez Galán advierte que “no ostenta tal condición”. El instructor, se argumenta en el escrito presentado ante el juzgado, puso a Del Olmo la condición de investigado mediante auto del 23 de noviembre de 2020.

“Ese status procesal le fue asignado por su presunta participación en un delito de cohecho, según se razona en dicha resolución, la cual, por lo demás, quedó firme”. El papel de investigado, continúa, “no se ha visto alterada con posterioridad”.

La abogada que firma el requerimiento de rectificación habla de un error de trascendencia al afectar “a la posición procesal misma de uno de los protagonistas del procedimiento”, el citado José Antonio del Olmo.

El juez García-Castellón acordó el viernes el sobreseimiento libre para el ex directivo de Iberdrola, contra quien la eléctrica se querelló por un delito de falsedad en documento privado. En relación con esta querella, Iberdrola había solicitado su personación como acusación particular, condición que fue revocada por el instructor, en la medida en que no sería perjudicada por los hechos que se investigan.

Pesquisas

Iberdrola Renovables ha sido imputada por la contratación en 2011 de la mercantil Cenyt, al frente de la que estaba el excomisario Villarejo, para investigar la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, según reza en la instrucción, en lo que fue denominado como proyecto Wind. Iberdrola se alió con Eólica Dobrogea para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero las relaciones entre ambas se enturbiaron entre diversos conflictos. Posteriormente, en 2016, la relación con Cenyt se basó de nuevo en la suuesta investigación de Kaap y en la localización de bienes de Eólica Dobrogea.

Aunque en 2011 fuera el director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, quien requiriera los servicios de Villarejo, el juez cree que ese encargo no se realizó a título individual por parte de los directivos y empleados de la compañía, "sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía y en beneficio de la propia compañía".

Los representantes de Galán expresan que “de acuerdo con la cronología atribuida a este proyecto (Wind) por el Auto de 23.06.2021, ni en 2011, ni en 2016, ni en ningún momento, mi demandante (Sánchez Galán) ocupó el cargo de presidente de Iberdrola Renovables u otro puesto en el órgano de administración de la compañía”.

Junto a esta enmienda al auto del viernes, Galán incluye un certificado firmado por el secretario del consejo de administración de Iberdrola Renovables acreditando el error en que ha incurrido el auto al arrogarle la presidencia de la filial.