Vivo trabaja en un móvil con ¡cámara voladora!

El fabricante asiático se está convirtiendo en todo un referente en nuestro país. Cuando desembarcó en España en octubre del año pasado, Vivo dejó muy claro que iba a sorprendernos con su gama de productos. Y parece que la firma se lo ha tomado muy en serio.

Más que nada porque el gigante chino está trabajando en un teléfono móvil Vivo que tendrá una cámara voladora. Sí, has leído bien: este elemento se separaría del smartphone para volar en el aire y tomar fotos de lo más creativas.

Y no estamos hablando de un rumor o filtración, sino que Vivo Mobile ha presentado una patente en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en diciembre de 2020 que ahora se ha hecho público bajo el nombre de “Dispositivo electrónico”.

Así será el móvil con cámara voladora de Vivo

ampliar foto Patente de teléfono Vivo con cámara voladora LetsGoDigital

Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, en principio parece un teléfono móvil tradicional. Pero, en la parte inferior se esconde un pequeño compartimento que esconde un sistema de cámaras duales con tres sensores de proximidad, cuatro hélices y batería integrada.

Esta curiosa cámara voladora se desliza fuera de la carcasa a través de un soporte que cuenta con su propio lector de huellas dactilares para acceder al mismo. Una vez tengas la cámara voladora en la mano, podrás lanzarla al aire para que tome fotos a distancia manteniendo el vuelo a través de sus hélices integradas, mientras que los sensores infrarrojos se encargarían de evitar que este curioso accesorio se golpee durante el vuelo con otros objetos.

Destacar que las dos cámaras que integra este sistema están en posiciones diferentes (una en la parte superior y otra en la parte delantera). Y el motivo es tan simple como que, al tener las lentes en diferentes lugares, el usuario tiene la posibilidad de hacer capturas desde diferentes ángulos. Además, parece que se podrán añadir hasta dos módulos de cámara adicionales.

Por último, esta curiosa cámara de vuelo es capaz de ir cambiando de posición para conseguir mejores capturas. No hay información al respecto, pero parece ser que la podremos controlar a través del teléfono móvil, además de poder hacer diferentes gestos con la mano para que la cámara realice fotografías o vídeos en función de nuestras órdenes.

Como siempre, hemos de coger esta información con pinzas, ya que, de momento, no es más que una patente y no quiere decir que realmente Vivo vaya a lanzar un teléfono con cámara voladora. Pero la idea no es mala en absoluto, y el CES 2022 podría ser el escaparate perfecto para ver a este curioso teléfono de Vivo con cámara voladora.