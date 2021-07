El Gobierno inicia la negociación de los nuevos ERTE posCovid con los agentes sociales

El Gobierno ha comenzado a negociar con patronal y sindicatos el diseño de los nuevos ERTE para la era posterior al Covid. Se trata del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), que permitirá reducir la jornada laboral del trabajador cuando se produzcan parones de actividad por razones de carácter imprevisible y ajenas a la voluntad de la empresa, según información adelantada por la Cadena SER y confirmada a este medio por fuentes conocedoras de la negociación.

Así figura en el documento que el Ministerio de Trabajo presentó en la mesa de negociación el pasado miércoles. Los nuevos ERTE, en principio, no contemplan una prestación adicional para los trabajadores afectados, aunque se financiarán con un fondo que se alimentará de los remanentes de las prestaciones por desempleo, con las penalizaciones por ERE a las empresas que jubilen a trabajadores mayores, y con las ayudas europeas. Con ese dinero, agentes sociales y Gobierno, examinarán caso por caso a qué empresas y sectores con un MSE se les puede dar ayudas en forma de bonificaciones o beneficios en materia de prestación por desempleo.

Según señala la SER, para implementar un MSE la compañía en cuestión deberá tener un compromiso de mantenimiento del empleo, no realizar nuevas contrataciones, ni externalizaciones, ni dar horas extras a otros empleados mientras esté vigente. El incumplimiento de estos requisitos conllevará un castigo, que aún se debe de determinar ya que todavía no se ha hecho un desarrollo reglamentario. Además, según la propuesta de Trabajo, antes de poner en marcha un MSE, la empresa deberá comunicarlo a la autoridad laboral y negociar la medida con los sindicatos. Finalmente, será la autoridad laboral quien dé luz verde o no a la suspensión temporal de empleo.

Ante la pregunta de este medio, la patronal no ha querido hacer valoraciones sobre la propuesta de la cartera que dirige la vicepresidente tercera, Yolanda Díaz. Fuentes empresariales indican que el documento todavía debe ser estudiado por la patronal antes de hacer comentarios al respecto.