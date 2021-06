10 consejos para triunfar en la moda

En esta época del año muchos jóvenes deben decidir hacia dónde encaminar su trayectoria profesional. Un momento para explorar todas las opciones y darle una oportunidad a las pasiones. La moda se ha visto tradicionalmente como una carrera poco convencional, pero los expertos de la industria aseguran que no es así y que cuenta con una gran variedad de salidas profesionales. Así lo manifestaron durante el evento CSDMM Must Go On Master Talk, un encuentro el que los diseñadores y profesores del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) de la Universidad Politécnica de Madrid detallaron sus consejos para iniciarse en el mundo de la moda. Estos son algunos de ellos:

Identidad. En un mundo tan competitivo como es la moda, es vital que cada profesional tenga un sello propio que lo diferencie de los demás. Una máxima en la que hizo hincapié el diseñador Daniel Rabaneda, quien recomendó a los estudiantes que intentaran “encontrar su propio camino y su propia identidad más allá de los trabajos que realicen sus compañeros”. Formación. La creatividad es un pilar fundamental, pero debe asentarse sobre conocimientos técnicos. Así lo apuntó el diseñador Miguel Becer, fundador de la firma Mané Mané: “Enseño métodos científicos y creativos para que puedan convertir en moda sus ideas. Deben conocer las herramientas para poder encajarlas después en su estilo”. Perder el miedo. “Después de pasar la educación básica estudiando asignaturas como matemáticas o inglés, adentrarse en procesos creativos da un poco de vértigo”, reconoció Rabaneda, quien recomendó trabajar para perder la vergüenza. “Solo así podemos ver de verdad lo que hay dentro”. Respeto. A pesar de que sea una carrera creativa, también es muy seria. Así lo hizo saber el modisto Juan Vidal, quien recomendó a los futuros profesionales tener mucho respeto por la moda. “Es una industria muy competitiva en la que no te puedes relajar ni un momento”, aseguró. Pegarse a la calle. Los profesionales de la moda deben estar muy cerca de la calle para saber qué es lo que está pasando en todo momento, además, este arte es también un canal a través del que relatar un contexto cambiante. “El creativo tiene que trasladar a la moda qué es lo que está observando en la realidad”, apuntó el creador de Mané Mané. Aprovechar los nuevos formatos. Una de las transformaciones que está viviendo la industria de la moda, acelerada por la pandemia, ha sido la proliferación de nuevas plataformas. Estos formatos son mucho más accesibles para quienes aún están despegando. “Hay formas de poder hacer moda que no se diferencia tanto de lo que están haciendo las grandes marcas”, recordó Becer. Comunicación. Tener en cuenta las nuevas plataformas es fundamental. Así lo señaló Juan Vidal, quien recordó que “cada uno debe elegir su formato en función de su modelo de negocio, pero hoy en día es casi más importante la comunicación que el propio producto”. Abrirse a todas las opciones. Dentro de la moda hay muchas profesiones diferentes que van más allá de ser la cabeza visible de una marca. “La moda no se basa solo en la figura del director creativo”, recordó Rabaneda. En esta línea, el diseñador animó a rodearse de un buen equipo variado y a comenzar a tejer una red de contactos desde el primer momento. Moverse. Los concursos y las prácticas son la mejor manera de abrirse camino. “Conviene presentarse a todos los concursos que sea posible, asistir a todos los eventos, dejarse ver... Estar conectado con la industria es la única forma de que te conozcan”, resumió Vidal. Sostenibilidad. Más allá de la formación –tanto reglada como sin reglar–, la forma en la que se construye una marca también es relevante para el futuro de la misma. Así, en el contexto actual, toda nueva idea debe incorporar también valores actuales como es el concepto de sostenibilidad. “Más que una estrategia de comunicación y marketing, esta será una obligación para las marcas”, resumió Vidal.