Calviño insta a Competencia a investigar posibles conductas anticompetitivas en las eléctricas

El Gobierno ha pedido al organismo de la competencia que investigue posibles conductas anticompetitivas de las empresas de electricidad, dijo este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calvino, durante una entrevista en la Cadena Ser. Los precios de la electricidad han aumentado considerablemente en España en las últimas semanas, principalmente como resultado de los incrementos en el mercado de los derechos de CO2, señaló Calviño, que aseguró también que el Ejecutivo está estudiando si es necesario tomar alguna medida para abaratar la factura eléctrica "a corto plazo", aunque no ha precisado si se prevé actuar sobre la parte impositiva o sobre otros elementos.

Ayer, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, abrió la puerta a una rebaja temporal de la fiscalidad aplicada a la electricidad, suspendiendo alguno de sus impuestos, con el objetivo de rebajar la factura.

El precio medio de la luz en el mercado mayorista ha alcanzado estos días máximos desde Filomena por encima de los 90 euros por megavatio hora (MWh). La subida coincide en el mes en el que ha entrado en vigor la nueva estructura de tramos horarios. Calviño defendió el nuevo régimen tarifario por horas por su "lógica" y por su "utilidad" para que los ciudadanos sepan en qué momentos del día es más cara o más barata la electricidad.

Las claves del incremento en el precio de la electricidad este mes están principalmente en el aumento en los precios del gas y de los derechos de CO2, que en lo que va de junio superan los 51 euros por toneladas, duplicando su valor de hace un año. Este encarecimiento de la producción de los ciclos combinados por los derechos de CO2, unido a una menor aportación de las renovables y la nuclear -con algunas plantas en mantenimiento-, junto al incremento de la demanda por las altas temperaturas, lleva a esa espiral alcista en el precio, señalan fuentes del sector.

"Estamos viendo si es necesario tomar alguna medida para reducir la factura a corto plazo. Los costes de co2 no van a bajar y tenemos que asegurarnos de acelerar el proceso de transición para que nuestro mercado sea lo más eficiente posible", apuntó Calviño.

"No ha discutido" la subida del SMI

Además, Calviño aseguró este jueves que la posible subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) "no se ha tratado ni discutido" dentro del Ejecutivo, ni se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni lo ha hablado tampoco con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Calviño, en declaraciones a la Cadena Ser, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha subido el SMI, un 30%, y que está comprometido con seguir elevándolo a lo largo de la legislatura. Ahora bien, la vicepresidenta segunda insisitó en que la subida del SMI debe ser compatible con el objetivo de no perjudicar la creación de empleo, en particular de los jóvenes, y confía en seguir aumentando esta renta mínima cuando lo permita la recuperación económica y del empleo. "Hicimos bien en ser prudentes en diciembre (respecto a la subida del SMI)", señaló la vicepresidenta.

Por otro lado, Calviño afirmó que "no tiene noticias" de que se haya alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos en materia de vivienda y que lo que está sobre la mesa es la propuesta del ministro Ábalos. "Yo no tengo noticias de que haya habido un acuerdo, pero espero que lo haya pronto (...) Es público que hay distintos puntos de vista y es obvio que hay que llegar a un acuerdo y que sea un proyecto de ley equilibrado. No se trata de poner un precio o regular o prohibir en un texto normativo, sino de actuar sobre distintos elementos del mercado", subrayó.

Previsiones económicas

En otro orden de cosas, Calviño descartó revisar por ahora las previsiones de crecimiento económico a pesar de que todos los indicadores son positivos. "No veo la necesidad. En otoño en todo caso es cuando tendríamos que revisarlas", recordó.

Preguntada por si cree que España "se va a salir", como aventuró ayer la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, Calviño dijo que su percepción es que en España "hay mucho talento y muchas ganas" y que tanto los fondos europeos como el ahorro impulsará la economía en la segunda parte del año. "Tenemos que aprovechar para que no sea un rebote pasajero", indicó la vicepresidenta, que apunto que ayer, durante su visita al Círculo de Economía en Barcelona percibió un ambiente de "optimismo" y que de lo que se trata ahora es de que el sector productivo y los servicios pongan "velocidad de crucero lo antes posible" para que la oferta se acompase al estímulo de la demanda.