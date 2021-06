El primer eurobono logra una demanda récord de 107.000 millones

Semanas después de su anuncio hoy la UE está ejecutando la primera emisión de deuda para financiar el fondo de reconstrucción europeo Next Generation. Bajo este programa la región tiene previsto emitir 100.000 millones de euros este año para financiar su recuperación de la pandemia de coronavirus, una operativa que es considerada por muchos como una suerte de mutualización de la deuda, un tema tabú hasta la fecha.

En la emisión inaugural, la UE ha elegido un bono a 10 años. Aunque de momento se desconoce la cantidad a captar, fuentes consultadas por Bloomberg creen que la oferta podría superar los 10.000 millones de euro. El precio aún no se ha cerrado, pero el apetito mostrado por los inversores en los primeros minutos ha sido suficiente para recortar el diferencial en tres puntos básicos. En la apertura de libros la emisión partía con un precio de un punto básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo) y ahora se sitúa en los -2 puntos básicos.

Los bonos emitidos por la UE contarán con la máxima calificación (triple A según los criterios de Moody's, Fitch y DBRS y doble A según S&P), lo que eleva el interés por los títulos. Una buena muestra de ello es la demanda que en los primeros minutos suberaba los 107.000 millones de euros. BNP Paribas, DZ Bank, HSBC, Intensa Sanpolo, MS, Danske Bank y Santander son las entidades colocadoras.

Junto a esta emisión, está previsto que la UE lleve a cabo otras dos operaciones sindicadas antes de verano. Previamente a esta emisión, la región ha procedido a la venta de deuda vinculada al programa SURE. Los bonos SURE a 10 años cotizan con un diferencial mayor respecto a la deuda alemana desde su emisión en octubre. En declaraciones a Bloomberg, los analistas de Morgan Stanley esperan que los bonos del programa Next Generation se negocien con un ligero descuento respecto a sus pares SURE, dada la etiqueta ESG de estos últimos.

Como parte del programa de recuperación, la emisión de bonos permitirá a España recibir este año 19.000 millones de euros, de acuerdo a la información recogida por Reuters. Los primeros 9.000 millones se entregarán en junio, como pago anticipado y los 10.000 millones restantes llegarán a finales de 2021.