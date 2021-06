Nace Gelt Giro, el ‘rastreator’ de las remesadoras para el envío de dinero a Latinoamérica

Los migrantes latinoamericanos enviaron a sus países de origen un 6,5% más de remesas a nivel interanual en 2020, superando los 103.000 millones de dólares, según un informe del Banco Mundial. En este contexto, nace Gelt Giro, un comparador de servicios de envío de dinero en tiempo real. “Somos como el Kayak o el Rastreator del mundo del envío del dinero”, señala Rafael Salazar, uno de los tres emprendedores en serie de origen venezolano que han puesto en marcha el proyecto con capital 100% español.

Gelt Giro forma parte del grupo Gelt, una empresa que lleva seis años operando en España y Latinoamérica, enfocada en el cashback o reembolso de dinero. “Cuando vas al supermercado y haces la compra, tomas una foto del ticket y automáticamente te damos dinero por los productos que estén en promoción en el ticket. Te damos uno, dos o cinco euros por cada vez que envíes un ticket, y cuando llegas a 20 puedes ir a cualquier cajero automático en España y retiras el dinero. Ya tenemos 1,5 millones de clientes”, asegura Salazar.

Tras este primer producto, la compañía lanzó en plena pandemia una nueva startup, Gelt Giro, para ayudar a cualquier persona que desea enviar dinero a Latinoamérica a encontrar la remesadora que mejor se adapta a sus necesidades en función del coste, el tiempo para recibir el dinero y el canal de recepción, en una cuenta bancaria o en ventanilla en efectivo (locutorio o bancos). “Nos dimos cuenta de que la gente no solo mira el precio, aunque es una población muy sensible a este tema, sino también otros tres factores: la rapidez, ya que muchas veces necesitan que el dinero les llegue en el mismo día porque es para una emergencia, la conveniencia (quieren saber si su familiar necesitará caminar mucho para recoger el dinero en el sitio de destino) y la confianza”, continúa Salazar, CEO del comparador.

“Vimos que hay mucho desconocimiento, que la gente no sabe cuánto le cuesta la tasa de cambio, las comisiones. No buscan opciones que sean más convenientes para ellos. Suelen ir a los locutorios y se fían de lo que les recomiendan las personas que los lleva. Dependen mucho de la buena fe de estas personas, pero no había ninguna opción que fuera abierta, transparente y online, por eso decidimos lanzar el comparador, específicamente centrado en el mercado latinoamericano en España”, remarca.

14 remesadoras

Empezaron en junio del año pasado comparando cinco remesadoras y ahora tienen 11 y están a punto de integrar una más. En España hay 14, según el cofundador de la compañía. “Es un trabajo de hormiguita porque a nadie le gusta compararse y nadie quiere que les pongas como segunda opción; siempre quieren ser los más baratos”, dice el directivo, que defiende que, a diferencia de otras propuestas basadas en estimaciones, Gelt Gito sí que permite llevar a cabo una comparación auténtica de cada servicio de envío de dinero y sus valores en tiempo real y en cada momento.

La compañía pone foco en los más de 5 millones de latinoamericanos en España, de los que el 68% envía dinero todos los años a su país

“Comparamos tanto los servicios digitales como aquellas entidades que no tienen una fuerte presencia digital como Western Union. En este último caso, lo que hemos hecho es crear un algoritmo predictivo a partir de todo el histórico de la compañía de los últimos 10 años en cuanto a las fluctuaciones de las tasas de cambio y las comisiones y ofrecemos una fiabilidad altísima, casi del 99,9% de estimación de precio”.

Salazar ve mucho potencial de negocio porque a cierre de 2020 se enviaron aproximadamente 17.500 millones de dólares desde España, de los cuales casi un 40% fue a Latinoamérica (el resto básicamente a países de Europa del Este, Norte de África y algunos países asiáticos como filipinas).

Herramienta gratuita

La herramienta, fundada de la mano de tres emprendedores en serie de origen venezolano (Alberto Benbunan y José Ángel Fernández Freire, además del citado Salazar), es completamente gratuita para los usuarios. La startup cobra una pequeña comisión, “de céntimos”, por cada cliente que lleva a las remesadoras. “Es un modelo de negocio de generar volumen de clientes”, dice su cofundador. En la actualidad tienen más de 13.000 clientes únicos utilizando la aplicación y la comunidad latina en España registrada es de algo más de 5 millones, de los que el 68%, según el Banco de España, envía dinero todos los años a su país.

“De esa población estamos empezando a captar todos los que son digitales, porque la mayoría sigue yendo a locutorios, pero la pandemia ha acelerado la transición hacia el mundo digital, porque los locutorios estaban cerrados, y esto ha supuesto una oportunidad de ofrecer soluciones innovadoras para el sector de las remesas”, remarca Salazar.

Gelt Giro funciona a través de una aplicación móvil para iOS y Android Además, también cuenta con una webapp que permite al usuario encontrar la opción más barata o más rápida en función del país de destino al que va a enviar el dinero, así como el importe a enviar.