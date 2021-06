Orange eleva las indemnizaciones en el ERE a 49 días por año

Orange España y los sindicatos se han reunido hoy en torno a la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) abierto por la compañía. Así, la operadora ha introducido distintas mejoras. Así, según fuentes sindicales, las indemnizaciones suben a 49 días por año trabajado, con excepción de los incorporados desde 2018, y mayores de 65 años que se quedan en los 20 días. La teleco mantiene el tope de 24 mensualidades y la definición del salario regulador.

A su vez, las prejubilaciones suben las rentas hasta el 85% neto del salario fijo hasta los 61 años más las cotizaciones sociales hasta los 63 años.

En este sentido, los sindicatos han solicitado que, como mínimo, se añada al cálculo el variable para que la plantilla que se adscriba no tenga una penosidad económica excesiva y que se alargue el pago de rentas hasta los 63 para que no haya un período sin ingresos entre el fin de rentas y la prejubilación.

Además, se mantiene la adscripción mayoritariamente voluntaria, pero no se garantiza que no haya forzosos; y se introducen criterios de no afectación, como la discapacidad, embarazadas y sólo uno de un matrimonio. Los sindicatos aseguran que han decidido no entrar a discutir pues siguen insistiendo en un ERE 100% voluntario.

El veto en la voluntariedad sólo se ejercerá si con la voluntariedad supera el 50% del personal de un equipo. El periodo de ejecución se alarga a todo el 2021, y se define un programa de outplacement al que se podrán adscribir todas las personas afectadas.

El número total de afectados por el ERE podría bajar de 485 a 455. Según otras fuentes del sector, esta reducción estaría ligada a un acuerdo con la empresa en torno a personal de Orange España que pudiera pasar a la nueva compañía creada para agrupar el negocio de torres de telefonía móvil.