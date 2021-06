Mediaset España rentabiliza su apuesta por ProSieben con dividendos y plusvalías latentes

La apuesta de Mediaset con su entrada en el gigante alemán de la televisión ProSiebenSat.1 Media SE, con la compra de un 23,5% del capital, parece aportar rentabilidad al grupo de la mano de los dividendos y de la fuerte revalorización de la compañía germana. Y Mediaset España, primer accionista con una participación de un 13,18% del capital, es beneficiaria.

Así, ProSieben va a abonar este lunes un dividendo de 0,49 euros por acción, con un desembolso total de 111 millones de euros, según aprobó en su junta de accionistas. Mediaset España recibiría en torno a 15 millones de euros dada su participación. No obstante, fuentes del mercado indican que el cobro podría no llegar a dicha cifra porque una parte de la posición está cubierta con derivados.

A su vez, Mediaset España tendría unas plusvalías latentes en ProSieben de 192 millones de euros. Su entrada en la compañía germana se realizó a través de varias transacciones. En noviembre de 2019, en pleno proceso de fusión con su matriz italiana para crear un grupo paneuropeo, notificó a la CNMV la compra de un 5,5% del capital de ProSieben con un contravalor de 173 millones de euros. En marzo de 2020, en plena caída de las Bolsas por la crisis del Covid, compró otro 4,25%, por 61 millones. Y en enero de este año, otro 3,43% por 104 millones. Así, la inversión total sería de 338 millones.

En este contexto, las acciones de ProSieben se han revalorizado en torno a un 31% desde principios de año, con lo que su capitalización bursátil ha ascendido hasta 4.020 millones de euros. De esta manera, la participación de Mediaset España tendría un valor de mercado de 530 millones.

No obstante, estas plusvalías latentes también podrían verse afectadas por los derivados contratados para minorar el riesgo de fluctuación del valor. En cualquier caso, Mediaset ha insistido desde un primer momento en que la inversión en ProSieben no es financiera sino industrial. El grupo controlado por la familia Berlusconi ha abogado por una consolidación transfronteriza de compañías televisivas europeas para reforzar su posición en la publicidad frente a las OTT.

Frente a esta posición, el CEO de ProSieben, Rainer Beaujean, dijo en la junta de accionistas que su compañía no necesita ninguna ayuda de fuera, si bien indicó que no se cerrarían a cualquier idea razonable. “Si nos planean entrar en negociaciones estratégicas, escucharíamos las propuestas”, dijo el directivo, que rechazó, no obstante, los beneficios financieros de una fusión transfronteriza, porque las sinergias son casi imposibles de alcanzar.