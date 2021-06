El próximo negocio de Tesla: ¿una cadena de restaurantes?

Elon Musk ha sabido sacarle el máximo rendimiento a la marca Tesla. Si bien es cierto que esta compañía está especializada en la venta de vehículos eléctricos, también cuentan con baterías externas e incluso una tabla de surf. Y ojo, que dentro de muy poco podríamos ver una cadena de restaurantes bajo la marca Tesla.

Puede parecerte una locura, pero cuando Elon Musk está de por medio, la cosa cambia. Además, no hablamos de un rumor o una filtración, sino que ha sido la propia Tesla la que ha registrado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) una solicitud para registrar una marca de "servicios de restauración, restaurantes pop-up, restaurantes de autoservicio y restaurantes de comida para llevar".

Tesla quiere que comas algo mientras cargas tu coche eléctrico

Una solicitud que fue registrada el pasado 27 de mayo y que tardaría unos tres meses en ser aprobada por la oficina de patentes de Estados Unidos. Y lo cierto es que la idea de Elon Musk es realmente buena. Más que nada porque tendría todo el sentido del mundo que Tesla acabe por tener su propia cadena de restaurantes.

En la actualidad, aunque uses los supercargadores de Tesla, un coche eléctrico medio tarda entre 45 y 50 minutos en cargarse de forma completa. Y ese tiempo bien se puede aprovechar para toma algo. Y aquí es donde entra la cadena de restaurantes que seguramente irá unida a las diferentes estaciones de carga del gigante de la automoción.

Hay que tener en cuenta que no es una idea nueva, ya que en 2018 Elon Musk ya comenzó a calentar Twitter diciendo que quería montar un autocine de la vieja escuela y que tendría a trabajadores en patines y restaurante con temática roquera. Este restaurante iba a ser instalado junto a una estación de carga de la compañía en Los Ángeles.

Y no, no fue otra bravuconada del fundador de Tesla, ya que Elon Musk pidió los permisos correspondientes para instalar este restaurante en Santa Mónica. Parece ser que el proyecto finalmente no vio la luz, pero el pasado mes de abril el CEO de la compañía volvió a asegurar que dentro de poco abrirían una estación de supercargadores Tesla con restaurantes y un espacio para ver películas.

Ahora habrá que esperar a ver cómo acaba este nuevo intento de Elon Musk para lanzar una cadena de restaurantes bajo el nombre de Tesla para que los clientes de sus estaciones de carga puedan tomar algo mientras esperan a que su coche eléctrico se cargue por completo.