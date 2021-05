La banca generaliza en junio la comisión por mantener la cuenta

Casi todas las entidades financieras españolas cobrarán comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes a los clientes menos vinculados el próximo mes. Los bancos suelen aplicar la subida de comisiones en junio y diciembre, ya que se juntan los que cobran sus comisiones mensual, trimestral y semestralmente. Esta es la conclusión a la que ha llegado el comparador financiero HelpMyCash.com tras analizar 11 entidades financieras que operan en España.

Durante el primer trimestre del año, los cinco principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) ingresaron 2.134 millones de euros en comisiones netas, un 1,1% menos que en marzo de 2020, según datos recopilados por la consultora Neovantas.

“CaixaBank, que aplicará gastos el próximo mes de julio, y Bankinter serán las únicas entidades analizadas que no cobrarán comisiones el próximo mes”, explican. “No todos los clientes pagarán, solamente lo harán aquellos que no cumplen las condiciones de su cuenta bancaria”, aclaran desde el comparador. Los clientes que incumplan los requisitos de su cuenta en Ibercaja serán los que más pagarán el próximo mes, ya que el precio de su comisión semestral es de 60 euros.

Abanca es otra de las entidades que liquida sus comisiones por el mantenimiento de la cuenta de forma semestral, aunque esta entidad cobra algo menos (50 euros al semestre). Al año, el banco gallego cobra un total de 100 euros a los que incumplen las condiciones de su programa Cero Comisiones. BBVA, por su lado, empezará el 15 de junio a aplicar su nueva política de comisiones a los titulares de la Cuenta Va Contigo. Los clientes que incumplan las condiciones pasarán de pagar 100 euros al año a pagar 40 euros al trimestre, es decir, 160 euros anuales.

Los clientes de la Cuenta Expansión, la más popular de Banco Sabadell, pagarán una comisión trimestral en junio de 30 euros si no cumplen las condiciones de la cuenta, al igual que los de Unicaja o Kutxabank. Los clientes menos vinculados de estos tres bancos pagarán el mismo importe, lo que supone al año un gasto de 120 euros.

Banco Santander aplica una comisión de 20 euros al mes desde principios de este año a los clientes que no cumplen ningún requisito del nuevo programa Santander One. En total, estos clientes pagan hasta 240 euros al año, el banco más caro junto con CaixaBank. Los clientes del banco rojo que sí están algo vinculados pagan 10 euros todos los meses y los que cumplen todos los requisitos no pagan nada.

Bankia, el banco recién absorbido por la entidad catalana, cobrará su comisión mensual, que puede alcanzar los 14 euros si el cliente no cumple ninguna condición del programa Por Ser Tú.

Los clientes de ING con un saldo de 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja que no tienen sus ingresos domiciliados en el banco empezaron en abril a pagar cada mes 10 euros por el mantenimiento de la cuenta de ahorro y tendrán que pagarlos otra vez en junio. Bankinter es el que menos cobra anualmente, explican desde HelpMyCash.com. Su comisión de mantenimiento es de 22,50 euros semestrales.