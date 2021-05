Vodafone lanza tarifas para nuevos clientes con rebajas en convergentes de hasta 13 euros

Vodafone España ha anunciado hoy una ofensiva comercial, que incluye planes de precios en las tarifas convergentes con rebajas de entre ocho y 13 euros al mes, para los nuevos clientes. En un comunicado, la teleco señala que, a partir del próximo 1 de junio, los nuevos clientes particulares, autónomos y pequeñas empresas podrán acceder a una nueva oferta de tarifas móviles y convergentes.

La operadora explica que, ante la creciente demanda de conectividad, con picos de más del 60% en el consumo de datos durante el confinamiento por el impulso del teletrabajo, la educación y el ocio en los hogares, ha reforzado su apuesta por la conectividad y la flexibilidad para los clientes.

En el segmento convergente fijo-móvil, unidas a las tarifas actuales de Vodafone One Hogar Ilimitable y Vodafone Negocio Ilimitable en el caso de empresas, la compañía ha lanzado dos nuevas tarifas, con más velocidad en la línea móvil.

Por un lado, ha lanzado Vodafone One Ilimitada Avanzada, que ofrece una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a 10 Mbps de velocidad, conexión de fibra óptica de 300 Mbps, 600 Mbps o 1 Gbps desde 56,99 euros. Además, los clientes que realicen una portabilidad adicional recibirán una línea móvil Lite (4 GB y 200 minutos) gratis durante un año.

A su vez, va a comercializar Vodafone Obe Ilimitada Plus, que ofrece una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, conexión de fibra óptica de 300 Mbps, 600 Mbps o 1 Gbps desde 69,99 euros. Además, los clientes que realicen una portabilidad adicional recibirán la misma prestación de una línea Lite gratis durante un año.

Además, Vodafone España actualizará sus tarifas móviles. Dentro del cambio, dos de los cuatro planes de precios en este segmento (el de 2 Mbps y el de 10 Mbps), suben dos euros al mes. La operadora ha establecido cuatro líneas de tarifas: la citada Lite, que ofrece 4 GB de navegación y 200 minutos de llamadas nacionales por 19,99 euros al mes; Ilimitada Esencial, con datos ilimitados a 2 Mbps y llamadas nacionales ilimitadas por 34,99 euros; Ilimitada Avanzada, que ofrece datos ilimitados a 10 Mbps y llamadas nacionales ilimitadas por 38,99 euros al mes; e Ilimitada Plus, que incluye datos ilimitados a máxima velocidad 5G y llamadas nacionales ilimitadas por 47,99 euros al mes.

En este movimiento, la tarifa de más valor en móvil y en convergente, Vodafone Ilimitada Plus y Vodafone One Ilimitada Plus, llevan incluido un año gratis del Pack Seriefans de Vodafone TV. En el caso de la tarifa móvil (Ilimitada Plus), este beneficio se disfrutará en la opción boxless, solo en dispositivos conectados y compatibles a través de la app de Vodafone TV disponible en smartphones, tablets, PC, Smart TV, Fire Stick o Chromecast. La tarifa One Ilimitada Plus sí que permite disfrutarlo en el descodificador televisivo.

Subida de precios

El movimiento introducido ahora por Vodafone se encuadra en una amplia reorganización de precios, en este caso, para el conjunto de la cartera actual de clientes. Así, a partir del 15 de julio, la operadora aumentará entre 1,5 y 3 euros al mes el precio de las líneas móviles, si bien no se cancelarán los descuentos aplicados. De igual forma, algunas de las tarifas convergentes subirán cinco euros mensuales.

Según la operadora, este aumento es consecuencia de las inversiones realizadas en redes y equipamientos durante el último año, por encima de los 200 millones de euros. El ejercicio estuvo marcado por el impacto de la pandemia, situación que obligó a la compañía a hacer un mayor esfuerzo para garantizar la conectividad, en un momento de incremento del teletrabajo, la educación y el ocio en los hogares.

A su vez, según fuentes del sector, Vodafone y el conjunto de las operadoras, que han aplicado subidas en esta línea, se enfrentan a un momento complejo, dada la caída de ingresos en el sector (un 30% en la última década), derivada del crecimiento del low cost. Además, las telecos van a tener que afrontar una nueva oleada de inversiones con la próxima subasta de frecuencias para móvil 5G, con el posterior despliegue de redes de esta tecnología.