Tesla ha tenido un gran impacto en la industria del automóvil eléctrico y vende algunos de los mejores coches eléctricos. Sin embargo, la empresa se ha mantenido alejada del desarrollo de una moto eléctrica. ¿Pero qué pasaría si las cosas cambiaran y se fabricara una Moto Tesla?

Tesla Model M: así sería su motocicleta si Elon Musk se lanzase al mercado de las dos ruedas

El diseñador James Gawley ha creado un concepto para mostrar cómo podría ser una moto fabricada por Tesla. Y, bueno, me hace desear que Elon Musk no tenga una postura tan dura contra las motos.

Gawley ha bautizado la moto como "Model M" y tiene un aspecto absolutamente increíble. Es elegante, aerodinámica y todas las demás cosas que Tesla ha estado trabajando para mejorar con sus coches. Sólo que en forma de moto. Incluso tiene una pantalla táctil, con una interfaz de usuario basada en la que encontrarías en un coche Tesla.

"El Model M es una moto premium". explicó Gawley. "La joya y principal característica de esta máquina es la pantalla táctil superior, que está curvada hacia arriba, hacia el piloto, e incluye modos diurnos y nocturnos para una mejor visibilidad sin distracciones. Pone un rico contenido al alcance de tu mano y ofrece conectividad móvil para que puedas encontrar fácilmente tu destino, tu canción favorita o un nuevo restaurante".

La pantalla es muy grande, lo que nos hace reflexionar y nos lleva a preguntarnos si será capaz de maximizar la cantidad de información en pantalla y aprovechar la forma de la moto para hacerla lo más discreta posible.

¿Por qué Tesla no ha desarrollado una moto eléctrica?

Es difícil discutir el impacto que ha tenido Tesla en el negocio de los coches eléctricos. La empresa ayudó a popularizar la idea de que un coche eléctrico podía ser elegante y funcional, después de todo.

Así que, si Tesla apostara por una moto eléctrica, sobre todo ahora que la empresa es tan conocida, podría tener un impacto similar en el sector de las motos. Pero eso no va a suceder, porque Elon Musk no quiere tener nada que ver con la producción de motos. Y es que tuvo un accidente muy grave cuando tenía 17 años.

Ya lo explicó en 2018, cuando un accionista le preguntó por las perspectivas de una moto de Tesla: "En realidad solía montar en moto cuando era un niño. Me dediqué a las motos de tierra durante unos 8 años o algo así. Luego tuve una moto de carretera hasta los 17 años, cuando casi me mata un camión, así que no vamos a hacer motos."

Así que por mucho que nos guste la idea y el aspecto de una moto Tesla, es casi seguro que no va a suceder. A menos que Elon cambie de opinión. Suponiendo que su accidente sea la verdadera razón por la que Tesla se ha mantenido alejada del mercado de las motos eléctricas.