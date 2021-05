Alberto Chicote: "No es momento de abrir nuevos restaurantes"

Además de cocinero, Alberto Chicote (Madrid, 1969) se ha convertido en un personaje televisivo, tras varios años y programas en antena. Después de haberse desvinculado de los restaurantes Yakitoro en Madrid, se ocupa de Puertalsol, en la terraza de El Corte Inglés de Sol, y acaba de publicar su primer libro de recetas (Cocina de resistencia, Planeta, 21,90 euros). Una obra en la que recoge platos que le han inspirado a lo largo de su vida y que nació a raíz del confinamiento, en la que se aprovechaban cosas que se tenían en casa para cocinar. Todo esto lo ha aderezado con anécdotas y reflexiones de su cosecha, y un componente social, ya que los beneficios de la publicación irán destinados a aquellos "que no pueden o no tienen para cocinar".

Para el cocinero, el periodo actual es de reflexión, y a la pregunta de si tiene pensado abrir un restaurante propio asegura que “ahora hay que ser cauto, ya que no es el momento de abrir nuevos negocios, dado que las reglas del juego han cambiado”. Pone como ejemplo, que hasta hace un año era “maravilloso tener un restaurante próximo a un centro de oficinas, y ahora es ubicación, con el teletrabajo, deja de ser interesante”. A pesar de que hay proyectos de nuevas aperturas, sobre todo en Madrid, él insiste en la cautela.

De momento encuentra más alicientes, también económico, a su trabajo en televisión, donde lleva nueve años con Atresmedia. "En la tele ganas más dinero, y a mi me gusta enredar". En cuanto a las recomendación que le daría a un joven que quisiera seguir sus pasos en la cocina, no lo duda. Le daría tres consejos: "formación, formación y formación". La clave para poder defender un oficio lleno de sacrificios, "pero que a mi me ha dado muchas satisfacciones".