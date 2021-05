Madrid elimina el toque de queda y amplía el horario de la hostelería hasta las 00:00 horas

Circular en la Comunidad de Madrid por la vía pública sin límite horario y reunirse en domicilios con otros grupos de convivientes estará permitido de nuevo desde el próximo domingo, 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma. Además, se ampliará el horario de apertura de bares y restaurantes hasta las 00.00 horas, según ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acompañado del consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, quien ha señalado que no existe actualmente "cobertura suficiente" para restringir derechos individuales.

No obstante, aunque se permitan las reuniones de no convivientes en domiclios, el Gobierno regional recomienda no hacerlo. Mientras, la hostelería mantiene las mismas limitaciones de comensales y aforo que hasta entonces: máximo cuatro personas por mesa en el interior de los locales, que estarán al 50% de su capacidad como máximo, y seis en terrazas, que estarán al 75%.