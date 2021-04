Los criterios ASG resaltan a los emergentes

Mejoras. El informe ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2.000 empirical studies (Friede, Busch y Bassen, diciembre de 2015), mencionado por Nabil El-Asmar Delgado, señala que hay tres formas básicas en las que las inversiones con un sesgo ASG pueden mejorar los resultados de inversión: incrementan el rendimiento, reducen la volatilidad y complementan la investigación tradicional.

Oportunidades. También algunas decisiones políticas alrededor de la sostenibilidad puedes tener efectos directos en las compañías de estas regiones. “La principal prioridad de Joe Biden es el cambio climático, lo que supone una gran diferencia respecto a las políticas de Donald Trump. Esta nueva dirección favorecerá probablemente a los fabricantes de coches eléctricos, baterías o paneles solares, que representan un elevado número de actores del mercado emergente”, recuerdan desde Edmond de Rothschild AM. Coreanos y chinos controlan más del 70% del negocio mundial de las baterías eléctricas, mientras que China domina en solitario el mercado de fabricación de paneles solares, puntualizan en la ­gestora.