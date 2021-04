Ifema renueva su marca y prevé que un tercio de sus ingresos sean digitales en 2024

Durante una ceremonia a la que asisten los Reyes de España, Ifema presentó este martes su nueva identidad corporativa, que incluye un logotipo más adaptado a los entornos digitales, donde prevé obtener un tercio de sus ingresos dentro de tres años. José Vicente de los Mozos, presidente de la institución, afirmó que esta reorientación de su negocio hacia ferias y servicios virtuales incrementará la facturación del recinto en más de 40 millones de euros anuales a partir de 2024.

El nuevo logotipo, en cuyo diseño el consorcio público ha invertido unos 250.000 euros, ha sido desarrollado por la agencia local Brandfor tras un año y medio de investigación.

El símbolo se compone de una i doblada en un ángulo de 55 grados para evocar dinamismo e innovación, a la que acompaña el nombre de la institución y de la capital, sin preposición que las conecte porque, según explicó De los Mozos, “Ifema ya no es la feria de Madrid, es Madrid". "Y ya no son solo ferias, porque también organizamos congresos, exposiciones y espectáculos”, agregó durante una presentación previa ofrecida por la mañana a periodistas.

De esta forma, la institución deja atrás el signo gráfico con forma de lenteja que durante 30 años le ha identificado. De los tres colores que caracterizaban al isotipo anterior (rojo, azul y amarillo), se conservan el rojo, ahora en un tono anaranjado, y un fondo azul sobre el que se escribirán las letras, guiños a los colores oficiales de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, respectivamente.

Con este cambio de marca, Ifema busca visibilizar su nueva estrategia, asentada en cuatro pilares: digitalización, internacionalización, sostenibilidad e innovación, y que ubica en el centro a las personas.

El recinto ha visto en la pandemia una oportunidad para ampliar sus ingresos apostando por la organización de ferias en formato híbrido. Con ese fin, en el último año ha invertido más de 10 millones de euros en una plataforma tecnológica desarrollada por la firma Barrabés. Por esta vía, espera que en los próximos tres años sus audiencias globales aumenten un 150% hasta superar los 25 millones de personas.

Por lo pronto, el consorcio ha programado para 2021 la organización de 16 salones en modalidad 100% virtual, mientras que las más de 50 presenciales previstas para este año "serán todas híbridas", destacó De los Mozos en la rueda de prensa.

En la ceremonia de presentación, celebrada por la tarde en el Palacio Municipal de Madrid, estuvieron presentes, además de los Reyes, la presidenta del Senado, Pilar Llop; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Fitur, que se celebrará del 19 al 23 de mayo, será la primera feria en la que Ifema estrenará su nueva identidad de marca. Sobre la marcha del salón, el más grande de los que organizará este año Ifema en su vuelta a la actividad presencial, Eduardo López-Puertas, director general del consorcio, informó que de momento se ha vendido entre el 65% y 70% del espacio expositivo.

"No hemos sufrido la baja de ningún partner", se ufanó De los Mozos, en referencia a que la mayoría de destinos que participan habitualmente en la feria turística se han registrado en la edición de este año. No obstante, López-Puertas no pudo precisar cuántos de ellos lo harán de manera presencial, ya que hay países como Argentina, Colombia o Perú que tienen restringidos los viajes a la Unión Europea y, sin embargo, han confirmado su asistencia como expositores.

Consultado sobre las medidas de seguridad que se implementarán para prevenir contagios de coronavirus, informó que se habilitarán pasillos más amplios para evitar aglomeraciones y que se controlarán los aforos por medio de mapas de calor ya probados en Estampa, la feria de arte contemporáneo celebrada a inicios de abril.

Además, se exigirá que los visitantes acrediten que se han vacunado o sometido a una prueba de antígenos en las 72 horas anteriores a su visita como requisito obligatorio para acceder al salón. A quienes no cuenten con este certificado, Ifema ofrecerá la posibilidad de someterse al test en uno de los pabellones del recinto que estará reservado exclusivamente para ese fin.

Sobre el coste de esta prueba, López-Puertas dijo que lo evaluarán en función de la cantidad de visitantes que se apunten al evento y cuántos de ellos no puedan aportar esa documentación. Adelantó que, "en principio", el salón contará como es habitual con un fin de semana dedicado al público en general, aunque estaban pendientes de los protocolos que establezca Sanidad para su implementación durante esa jornada.

De otro lado, De los Mozos avanzó que en noviembre de este año Ifema acogerá un congreso médico internacional, del que darán más detalles próximamente, y que sigue trabajando en la organización en 2022 de un gran evento dedicado a la movilidad sostenible que, aclaró, "no será una feria, sino algo mucho más ambicioso, un foro".