La UDEF cuestiona que los vídeos aportados por Podemos sean obra de Neurona

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha cuestionado que los vídeos aportados por Podemos al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid como trabajos realizados por Neurona para las elecciones generales de 2019 sean en realidad obra de esta consultora política, según un informe enviado al juez Juan José Escalonilla, que sospecha que el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.

La UDEF, tal y como le pidió el instructor del caso 'Neurona', ha analizado la documentación entregada por Podemos para determinar si hay alguna correspondencia entre los servicios que figuran como prestados en las facturas que también se han aportado a la causa y el contenido de dichos vídeos.

La Policía ha concluido que "en la gran mayoría de los archivos analizados se desconoce el autor" y, en aquellos donde ha sido posible, "los autores identificados tienen una relación próxima a la formación política Unidas Podemos, como es el caso de Ángela Medialdea, Patricia Pinta o Javier Iváñez", de modo que "se trata de archivos cuyos autores serían ajenos a la empresa contratada para la realización de los trabajos, Neurona Comunidad, o a la mercantil subcontratada, Creative Advice Interactive".



"En los restantes autores identificados, tales como Vicente Camu o Waldemar Aguado Butanda, con la información a la que ha tenido acceso este grupo de investigación, no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual con la empresa adjudicataria Neurona Comunidad, que no tiene trabajador alguno, o con la subcontratada, Creative Advice Interactive", ha añadido la UDEF en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press.



Además, ha observado que "algunos de los trabajos presentados son susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, puesto que en la memoria entregada se encuentran archivos que no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin".



La UDEF también ha puesto en duda las facturas emitidas por Neurona a Podemos, apuntando que "los conceptos que presentan son tan genéricos que, por parte de este grupo de investigación, no es posible determinar una relación directa en los contenidos contratados y los facturados".