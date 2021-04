López-Tafall (Anfac): “Es necesaria una fiscalidad verde para la automoción”

José López-Tafall asumió la dirección general de Anfac en febrero del año pasado, tras la salida de Mario Armero como vicepresidente ejecutivo a finales de 2019. Cuando llegó a la patronal era director de Asuntos Regulatorios de Acciona y también presidente de la Asociación Empresarial Eólica. Tiene también una larga experiencia profesional en el sector de las telecomunicacines. Técnico Comercial del Estado, cuenta con estudios en la Universidad del País Vasco, en el King’s College de Londres y cursó el programa PADE en el IESE Business School.

¿Está abierto el Gobierno a aplicar el impuesto de matriculación que propone Anfac?

De momento, no hay oportunidad, pero sí expectativas. Está recogido en el acuerdo de Gobierno de junio pasado un análisis de la fiscalidad del sector. Nosotros lo que hemos hecho es anticiparnos y presentar nuestra propuesta [supresión del actual impuesto por otro que grave el parque de vehículos a partir de las emisiones de CO2 y la normativa Euro], pero a día de hoy no se nos ha convocado y comunicado nada de que estos trabajos estén en marcha. Hemos hecho una propuesta, que además es muy constructiva y ortodoxa, en comparación con la de la Comisión Europea. Desde el punto de vista regulatorio, también es muy positiva. No sabemos dónde se va a gestionar este tipo de reflexión, pero lo normal es que una reforma fiscal esté liderada por el ministerio de Hacienda. Cómo puede participar el sector lo tendrá que decir el Gobierno. Una fiscalidad verde para la automoción es necesaria. Por nuestra parte, propuestas no van a faltar.

En su opinión, ¿es correspondido el motor por el Gobierno?

Pienso que sí. El primer plan sectorial aprobado por el Gobierno por el Covid-19 fue para el motor, las declaraciones públicas que se hacen... Revela que el Gobierno tiene mucha atención puesta sobre el sector, aunque también es normal porque representamos el 10% del PIB y dos millones de empleos. Hay que hacer énfasis en que tenemos un modelo muy constructivo, con unos objetivos que cumplen completamente con lo que quiere el Gobierno y Europa, pero hay un objetivo irrenunciable que a veces no se menciona: hay que mantener el empleo, el volumen de ventas, el nivel de producción, las exportaciones…

Anfac plantea que hay que multiplicar por seis los puntos de recarga para finales del año que viene, ¿cuánta inversión hace falta?

Hay que poner más dinero. El Moves III es la herramienta que hay para impulsar la recarga. Planteamos que, sobre todo, se eleve el porcentaje de ayuda al máximo para incentivar los puntos de recarga por encima de los 150 kilovatios (kW), aunque sería ideal de 250 kW. Por otro lado, habría que abordar medidas de tipo administrativo. Anfac ha presentado un documento con 16 medidas y algunas de ellas se pueden vincular a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Insistimos mucho en que haya un mecanismo en el que se registren los puntos de recarga públicos interoperables, esto es imprescindible. En nuestro primer foro ‘La movilidad del futuro’, anunciamos que estamos trabajando en un mapa nacional de infraestructuras de recarga de acceso público en el que se fijará la cantidad de puntos necesarios en el territorio, y también su calidad. También debe haber un organismo de gobernanza y seguimiento, por ejemplo el IDAE [dependiente del ministerio de Transición Ecológica]. Es un proceso que va a durar al menos diez años y no podemos encontrar en una situación en la que en cinco años hayamos vuelto a fracasar

¿Cree que se cumplirá este objetivo?

Todavía estamos a tiempo de conseguirlo si se pone el foco en ello y se ponen en marcha medidas. Insisto en que es muy importante el registro de puntos interoperables. Lo importante es dar confianza al consumidor y que el registro sea público y fácilmente accesible para que la gente sepa donde puede recargar su coche antes de irse de viaje.

Las líneas de ayudas del Renove eran muy pequeñas y computaban en renta, con lo cual el plan no tenía atractivo

La patronal dice que el mercado no se recuperará hasta al menos 2023. ¿Por qué el año que viene tampoco se alcanzará un volumen de ventas precovid?

La recuperación en 2021 está siendo más lenta de lo esperado. La crisis económica golpea a España de una manera especialmente dura respecto a otros países europeos. El rent a car depende en gran parte del turismo, tampoco hay un plan de incentivo a la compra con achatarramiento… Además, se ha incrementado la presión fiscal a la compra de vehículos nuevo con la subida de facto del impuesto de matriculación en enero. Debido a todo esto se ha revisado a la baja las ventas para todo 2021 [925.000 matriculaciones].

¿Cuándo se prevé que se ponga en marcha el Moves III?

El Gobierno no nos ha dicho nada. La vicepresidenta [Teresa Ribera] anunció en nuestro foro de movilidad que va a ser en breve. El plan responderá a algunas de las peticiones del sector, como, por ejemplo, con más fondos para aquellas comunidades en las que se agote el plan. La ampliación del Moves II [en 20 millones] también ha sido muy importante. Espero que a lo largo de abril tengamos noticias. Es importante también que las comunidades lo convoquen sin demora.

¿Se dar por hecho que no habrá ayudas para la compra de modelos gasolina o diésel?

No conocemos ninguna propuesta ahora mismo que facilite la renovación del parque, al contrario, la subida del impuesto de matriculación la dificulta. Nuestro modelo de descarbonización y mantenimiento del empleo y riqueza tiene dos ejes: electrificación y renovar el parque con una política activa de achatarramiento, sobre todo para los vehículos de más de 15 años. El Renove ha funcionado muy bien tradicionalmente, pero las cuantías del último plan no funcionaron y menos en un entorno de pandemia. Las líneas de ayudas eran muy pequeñas y computaban en renta, con lo cual el plan no tenía atractivo. Seguimos insistiendo en que hacen faltas medidas que aceleren el achatarramiento y renueven el parque en paralelo.