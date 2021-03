Criteria gana 314 millones en 2020, un 71% menos, por el Covid y Naturgy

CriteriaCaixa, la compañía que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria La Caixa, ganó 314 millones de euros en 2020, un 71 % menos que en 2019, debido a la crisis

de la covid y a resultados extraordinarios que tuvieron un impacto negativo de 404 millones, entre ellos la revisión de activos llevada a cabo por Naturgy.



En concreto, el deterioro de valoración de determinados activos de generación llevado a cabo por Naturgy supuso un impacto extraordinario negativo de 253 millones de euros en las cuentas de CriteriaCaixa, y los otros 151 millones corresponden al impacto contable que ha tenido

la venta del 29 % de Comercia Payments y al ajuste de valor de la participación en Erste Bank por parte de CaixaBank.



Además de esos impactos de carácter extraordinario, las participadas de CriteriaCaixa también se vieron afectadas por la pandemia del Covid-19, que hizo que el resultado neto recurrente alcanzara los 718 millones de euros, un 35% menos que en 2019.



Por negocios, la cartera bancaria, compuesta por las participaciones en CaixaBank, The Bank of East Asia (BEA) y Grupo Financiero Inbursa (GFI), alcanzó en 2020 los 622 millones de euros, un 17% menos que el año anterior.



En cuanto al resultado obtenido de la cartera industrial y de servicios, que incluye principalmente la atribución del resultado de las participaciones en Naturgy y Saba, así como los dividendos de Suez y Telefónica, fue de 200 millones de euros, un 53 % menos que en 2019, por la afectación de la pandemia tanto a la actividad de Naturgy -de la que controla un 24,8 %- como al negocio de aparcamientos.



Y el negocio inmobiliario, gestionado por Inmo CriteriaCaixa y compuesto por una cartera de 2.631 millones de euros, generó un resultado atribuido de -17 millones de euros, debido al registro de deterioros de valor de la cartera por un importe de 27 millones.



Pese a la magnitud de la crisis, CriteriaCaixa ingresó 625 millones de euros en dividendos, y repartió 390 millones a su accionista único, la Fundación Bancaria La Caixa, que en 2020 destinó 502 millones a su obra social.



Con el objetivo de minimizar el impacto de la pandemia, en 2020 CriteriaCaixa centró su estrategia en conservar la liquidez, moderando el ritmo de nuevas inversiones, negociando nuevas líneas de crédito y gestionando activamente los vencimientos de deuda a corto y medio plazo, destaca

el hólding de participadas de La Caixa en un comunicado.



Al cierre del ejercicio 2020 el valor bruto de los activos de CriteriaCaixa ascendió a 19.381 millones de euros, con un 75,9% de renta variable cotizada, un 13,6 % de negocio inmobiliario, un 4,7 % de renta variable no cotizada, un 1% de renta fija y otros, y un 4,8% de caja y equivalentes.



Desde 2018 CriteriaCaixa está llevando a cabo un ejercicio de diversificación de su portafolio con la incorporación de nuevos nombres, geografías y sectores económicos, priorizando sociedades cotizadas de países OCDE con potencial de crecimiento y una adecuada rentabilidad por dividendo,

resalta la compañía.



El valor de mercado de esta cartera alcanzó al cierre de 2020 los 3.685 millones de euros, y destacan las participaciones en Cellnex, Suez y Telefónica.



Además de invertir 534 millones el año pasado en la cartera de diversificación, CriteriaCaixa redujo un 4,2 % su deuda neta, hasta los 4.189 millones, si bien en términos brutos la deuda aumentó ligeramente, hasta los 5.124 millones de euros.



Por otra parte, CriteriaCaixa dispone de una liquidez por valor de los 1.360 millones de euros teniendo en cuenta la caja y equivalentes (935 millones de euros) y las pólizas de crédito no dispuestas (425 millones de euros)