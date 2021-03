Lazarino (Opel): “Vamos a evolucionar hacia una venta completamente online”

Pedro Lazarino fue nombrado director de Opel para los mercados de España y Portugal en octubre del año pasado, en sustitución de Jorge Tomé, que pasó a pilotar la marca Peugeot en el país luso. Lazarino entró a formar parte de Opel en 2010 y desde 2018 era director comercial de Opel/Vauxhall. Ahora tiene el reto de liderar a la compañía en la Península Ibérica tras una renovación completa de su gama.

¿Cómo afrontó la marca 2020 en España y Portugal?

Fue un año lleno de dificultades y no solo para la marca Opel, sino para la industria en general. España y Portugal han estado muy impactados por el turismo y en una parte importante del negocio como es el rent a car, que representa entre el 20% y el 25%, no pudimos conseguir los números esperados lamentablemente. Además, para Opel fue un año de renovación completa de la gama de producto. No obstante, llegué al puesto en octubre y lo que me encontré era una red de concesionarios con muchas ganas de cambiar la tendencia, sobre todo con la renovación de la gama, con el facelift muy importante del Crossland y el nuevo Mokka, que llega al final del primer trimestre. Esta renovación era importante y necesaria para la marca.

¿Y qué espera de este 2021?

Claramente tiene que ser un año de crecimiento muy fuerte. Tenemos muchas expectativas con la renovación del producto. Va a ser el año del Mokka, nos va a traer muchas alegrías. También estamos haciendo un esfuerzo muy importante en el segmento de vehículos comerciales. Nos comprometimos hace dos años con que todos los nuevos productos tuvieran una variante eléctrica o híbrida enchufable y esto nos da una preparación muy grande para cumplir con las emisiones de CO2 y refuerza el carácter alemán de la marca con tecnología de vanguardia. Estamos seguros de que esto va a ayudar a potenciar la imagen de la marca. Realmente, tener una presencia tan fuerte en el mercado de eléctricos e híbridos enchufables es una plusvalía.

Con el total de la gama renovada, ¿cuál es la previsión de ventas?

La ambición es que queremos cerrar el año con una cuota de mercado del 5% en España, lo que supone alrededor de unos 60.000 coches vendidos y estar muy cerca de lo que teníamos antes de 2020. La renovación de producto está preparada y creemos que es un objetivo alcanzable. Esto presupone una remontada de toda la parte del negocio que está relacionada con el rent a car, por lo que esperemos que el turismo se normalice dentro de lo posible en el verano.

¿Está pensando Opel abrirse a la venta online tras la coyuntura creada por el Covid-19?

Si se puede sacar algo positivo de la pandemia, es que realmente estamos acelerando mucho el proceso de digitalización. Hace dos o tres años era muy complejo tener todo el stock online. Ahora tenemos todo nuestro catálogo, tanto de nuevos como seminuevos, gracias a la colaboración de los concesionarios. Tenemos herramientas para la configuración y la reserva de los coches y, al final, vamos a evolucionar a una venta completamente online. Para 2021 queremos, involucrando a todos los concesionarios, empezar una venta completamente online en la segunda mitad del año. De hecho, esperamos que el 3% del total de ventas a particulares en España corresponda al canal online.

¿Se perderá empleo en los concesionarios con las ventas por internet?

Nuestra decisión es que los concesionarios den acompañamiento y estén involucrados. No podemos decir que la venta online esté separada de los concesionarios, se tiene que involucrar a toda la red. Hay una tendencia de comprar todo online y los coches tienen que formar parte de ella.

¿Se está abordando mal la transición energética del automóvil?

Tenemos que ser concretos y prácticos. La infraestructura de recarga en algunos puntos de España está muy lejos de cumplir expectativas y en otros casi ni existe. Es políticamente correcto decir que se apoya a la electrificación, pero no se está ayudando a la gran mayoría de los clientes. Realmente se está ayudando a una franja de la población que tiene acceso a coches mucho más costosos [frente a uno diésel o gasolina]. Soy partidario de la idea de que se pongan en marcha incentivos fuertes para achatarrar coches antiguos, así sí ayudamos a una parte muy significativa de la población.

Hay colegas suyos de profesión que aseguran que el impuesto de matriculación no se ha modificado por ideología política, ¿opina lo mismo?

No voy a hacer comentarios sobre ideología política. Lo que necesita la industria, que enfrenta dificultades tremendas, es contar con una visión clara y no hacer cambios radicales de un día para otro. Si queremos proteger y motivar la industria, cualquier incentivo a la compra de coches de combustión que se venden hoy en día ayudaría a bajar las niveles de CO2 que teníamos antes. El parque móvil tanto de España como de Portugal son de los más viejos de Europa y hay mucho potencial para coches más ecológicos.

¿Qué le parece que el Ejecutivo no prorrogara el Renove y haya anunciado 400 millones [ampliables hasta 800] en ayudas a la compra de eléctricos?

Si realmente el plan solo se focaliza en coches eléctricos, pues teóricamente no se está apoyando a la gran parte del mercado. Por ahora no está claro cómo va a ser el programa [el Moves III]. Los planes tendrían que contener una parte importante del presupuesto para los coches que son más accesibles a la gran mayoría de personas. Las marcas estamos apostando por la electrificación, pero no es el grueso del mercado y tenemos que encontrar el equilibrio.

¿Cuándo cree que el mercado de turismo y todoterrenos recuperará los niveles pre-Covid?

Pensamos que el mercado podría alcanzar cifras de 1,2 millones de coches, pero lamentablemente los cambios muy tardíos en la fiscalidad impactaron de una forma importante en el arranque del año. Entonces, hoy por hoy, no sabemos la dimensión que podrá tener el mercado y si estará muy impactado por este tema. Poner en marcha incentivos a la compra contribuiría de una forma rápida a la remontada del mercado.