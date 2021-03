La inversión en países emergentes tras la subida de tipos

Crecimiento. Buena parte de las dudas que genera China en la actualidad a los inversores provienen de los anuncios recientes de sus mandatarios. El Gobierno chino rebajó su objetivo de crecimiento este año al 6%, muy por debajo de las previsiones del 8%, lo que podría sugerir retirada de estímulos.

Tecnología. Los conflictos con Tencent, la frustrada salida de la fintech Ant Group y un posible cambio en la legislación de las tecnológicas han provocado también el resquemor de muchos inversores a invertir en China.

Endeudamiento. Los analistas de la gestora Ostrum Asset Management están preocupados por los créditos que la economía china ha facilitado a países en dificultades financieras. El informe de Kiel Institute for the World Economy apunta que la cifra supera los 370.000 millones de dólares, aunque las autoridades chinas no facilitan este dato.