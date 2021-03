El problema de las pymes y autónomos con las licitaciones

Las licitaciones parece que son cosa de grandes empresas. Sin embargo, hoy hablamos con Gádor Espinosa, una emprendedora que acaba de lanzar itenders, un agregador de licitaciones públicas, para que nos cuente qué opciones tienen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de firmar este tipo de cotratos públicos.

¿Por qué las pequeñas empresas y los autónomos no consiguen licitaciones?

Porque no las ven y creen que no pueden presentarse. Conseguir hoy ganar una licitación no es más dificil que conseguir venderle algo a un cliente privado, en mi opinión, incluso, es más fácil.

¿Crees que es posible que aumenten las licitaciones en estos colectivos? ¿Cómo?

Supongo te refieres a que aumenten los adjudicatarios/ganadores de concursos publicos en estos colectivos. Se trata de una opción de negocio aún desconocida entre los autónomos. Sólo 8.676 trabajadores por cuenta propia participaron en concursos públicos durante 2019, y apenas abarcaron el 0,3% del total de estos contratos.

Los autónomos ni se plantean licitar porque piensan que eso es solo para las grandes empresas. La Administración ha hecho un gran esfuerzo para que cualquiera pueda licitar. Sin embargo “el público general aun no lo sabe”. la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en 2018, permite participar a empresas sin experiencia y divide las licitaciones en lotes para que las puedan ganar los más pequeños. Además, la Ley de Transparencia vigila de cerca los procesos de adjudicación y se ha creado un tribunal especial para recursos contractuales, exclusivo para licitaciones sin jueces ni juzgados, que resuelve muy rápido cualquier anomalía, sobre todo en lo referente a la LIBRE CONCURRENCIA, que es de lo que estamos hablando. No se puede puntuar la procedencia de la empresa, ni en España ni en Europa tampoco, de tal manera que licitas con los mismos papeles y posibilidades en Madrid y Marsella siendo de Almería, por ejemplo. Si tu, que eres periodista, no lo sabías, imagínate un autónomo que no se dedica a la información económica. No lo sabe nadie y a los que licitan, no le interesa que lo sepais, porque quieren la tarta entera para ellos, tal y como ha sido en los últimos 20 años. 7 de cada 10€ se lo llevan 10 empresas según estudios oficiales que te puedo pasar si quieres. ¿como aumentar los adjudicatarios entre autonomos y micropymes? haciendo que las vean y explicándoles que pueden licitar. Es necesaria una evangelización.

En tu opinión, ¿qué les falta a las pymes y autónomos para conseguir cumplir con los pliegos de condiciones?

Esta es fácil. Nada. Los cumplen ya con la nueva Ley, pero nadie se lo ha dicho.

¿Qué consejos le darías a un empresario o autónomo que quiere acceder aun concurso público?

Que presente su oferta a 1 cada mes, que es más fácil que contratar a un trabajador, que es más fácil, rápido y limpio que conseguir un cliente privado, que hay miles de nuevas oportunidades cada dia, que utilice para empezar un agregador semántico gratuito (por palabras mejor para empezar). Hay licitaciones de maquillaje, de bares, de kioscos, de limpieza, de asistencia a domicilio, de servicios juridicos, de dentistas, de detectives privados, de papel higienico, de recogida de piñas en montes, de notas de prensa, de rrss, de páginas web, de viajes, de formación....con esas palabras encuentras cientos de posibilidades hoy.... y después del verano debido a los NextGenerarioEU y el RDL36/20 para activacion Plan de Recuperacion y Resilencia se esperan 5 veces más.