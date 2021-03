Galería Canalejas, con 14 restaurantes, abre en octubre

El espacio gastronómico de Galería Canalejas, de 4.000 metros cuadrados de superficie, abrirá en octubre. Acogerá 14 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades, entre los que destacan conceptos cocineros reconocidos, algunos con estrella Michelin.

Es el caso de Julián Mármol, que en 2019 obtuvo la distinción de la guía francesa con el japonés Yugo The Bunker, y que estará presente en dos conceptos de restaurantes diferentes: Monchis, una mezcla de cocina japonesa y mexicana; y The Eight, donde la brasa será el hilo conductor de un formato a base de hamburguesas y bocadillos.

Por su parte, Rubén Arnanz, que en 2015 obtuvo otra estrella Michelin en el restaurante Villena, en Segovia, apostará por la cocina castellana en 19.86 by Rubén Arnanz. También estará la arrocería madrileña St James y el espacio MAD Gourmets, de 650 metros cuadrados, con 20 puestos de tapas. A Canalejas, después de una temporada en Panamá, regresará el cocinero Andrés Madrigal, recordado por su labor en Balzac.