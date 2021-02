Twitter anuncia los "Super follows" de pago, ¿sabes qué son y cómo funcionan?

Twitter es una de las redes sociales más influyentes del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad y los debates y opiniones que se generan alrededor de lo que ocurre en el mundo. Pero a pesar de su enorme éxito, han sido muchos los ejercicios en los que la empresa de Jack Dorsey se ha visto inundada de números rojos. Así que buscar vías de ingresos era prácticamente una necesidad.

Al margen de anuncios y publicidades o mensajes patrocinados que recibimos en nuestro timeline a diario, los norteamericanos siempre han pensado que la clave de una sosteniblidad debería pasar por el pago de los usuarios, no tanto de forma obligatoria como voluntaria, como un signo de apoyo a un determinado perfil, medio de comunicación o plataforma de servicios. Y parece que ese momento ha llegado.

"Super seguidores" de pago y comunidades

La idea que han tenido en Twitter es la de permitir que aquellos usuarios que quieran seguir a un perfil en la red social puedan elegir si hacerlo de la manera tradicional, pulsando en el botón de "Seguir", o con otro mucho más importante como es el de convertirse en "Super seguidores" de pago, que desembolsa todos los meses una cantidad de dinero que, si nos guiamos por las imágenes publicadas por la propia red social, se sitúa en unos 4,99 dólares al mes (4,11 euros al cambio).

Nuevos "Super seguidores" de Twitter. Twitter

La idea no es tanto que las cuentas queden cerradas y solo aquellos que pagan puedan leer sus mensajes, como que el perfil que ha recibido a ese "Super seguidor" ofrezca muchas más cosas. Como por ejemplo contenido exclusivo, página de soporte personalizado, newsletter, acceso a comunidades cerradas, compras y descuentos, etc. Lo que puede ser utilizado, no solo por perfiles individuales de influencers o creadores de contenido, sino también por organizaciones, medios de comunicación, etc.

Paralelamente a este cambio, la red social también va a poner en marcha las llamadas "Comunidades", que no son otra cosa que espacios donde creadores o grupos de usuarios pueden reunirse alrededor de cualquier tema. Y da igual si se trata de cuestiones culturales, políticas, económicas, de entretenimiento, etc. La idea es que los perfiles puedan charlar abiertamente con otros usuarios sobre esas cosas que más les gustan. De momento, todos estos anuncios realizados por Twitter no tienen fecha de llegada por lo que es de suponer que se trata de una especie de hoja de ruta a completar en los próximos meses.