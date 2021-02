Nace Presidentex, 'think tank' publicitario al servicio de agencias medios y anunciantes

Cinco de los grandes expertos del mundo publicitario y de los anunciantes en las últimas décadas se han unido para crear Presidentex. Se trata, según sus palabras, de un ‘think tank’ o grupo de reflexión publicitario que nace al servicio de agencias de publicidad, medios de comunicación y anunciantes.

Está formado por Miguel Ángel Furones, Francisco José González y Agustín Medina, todos ellos ex presidentes de la Asociación Española de Agencias de Publicidad. También forman parte del ‘think tank’ Fernando Herrero, ex presidente de la Academia de la Publicidad, y Juan Ramón Plana, ex director general de la Asociación Española de Anunciantes.

Los cinco han dirigido y ocupado cargos de relevancia en empresas de ámbito nacional e internacional tan acreditadas como Leo Burnett España, Grey, Contrapunto, Publicis, La Banda de Agustín Medina, Tiempo BBDO o Autocontrol. Por sus venas corre la experiencia de haber dirigido grandes campañas publicitarias que se han granjeado premios internacionales para la industria española desde los años 80 hasta la actualidad.

Todo lo que aprendieron, sus aciertos y sus errores, sus diferencias y sus coincidencias, pretenden que sirva ahora como espacio de reflexión para encarar los enormes cambios que deben afrontar las marcas, el sector de la comunicación y la estrategia empresarial.

La propuesta de Presidentex es sencilla. Se trata de compartir unas horas con el cliente para debatir sobre temas no necesariamente prefijados. “A partir de ahí, se establece un diálogo en el que todos participan sin que sus opiniones deban de ser similares. El objetivo no es llegar a conclusiones sino ayudar al cliente a tomar sus propias decisiones empresariales”, señala Francisco José González.

El 'think tank' nace en Madrid pero no descarta extender su ámbito a toda la geografía nacional, incluso la internacional, especialmente en América Latina. Les avalan los premios internacionales obtenidos y el haber sido jurado en prestigiosos festivales de publicidad como Cannes, Clio, 4 Awards, Achap y La Habana.

Una de las señas de identidad del proyecto es la libertad de los integrantes. "No queremos ser ni una agencia ni una consultora, que necesitan que el cliente quede contento para que vuelva a contratarnos", añade González para quien plantear reflexiones que pueden ser incómodas puede resultar instructivo y enriquecedor para quien busca respuestas de cara a su estrategia empresarial y su modelo de negocio.

“El futuro inmediato, que se asoma ya con prisas, no puede ser abordado con las certezas del pasado, pero tampoco desde la ingenua pretensión de que el mundo comienza hoy. Solo combinando pasado y presente, y afrontando su comprensión desde la inteligencia colectiva, podremos abrir nuevas rutas con imaginación realista", añade Agustín Medina.

El colectivo también tiene inquietudes para mejorar la profesión "devolviendo parte de lo recibido" en su larga trayectoria profesional. "Estamos preocupados por la situación de algunas agencias. Hay profesionales en ellas que han perdido la ilusión. Esto es lo que nunca debe faltar a un creativo", añade Fernando Herrero, quien en su larga trayectoria ha trabajado para Alas, Lintas, NCK, Contrapunto, Vitruvio 30, Delvico, y Tiempo BBDO, de la que llegó a ser vicepresidente y CEO.

Google

La irrupción de las grandes tecnológicas (Google, Facebook) en el mercado publicitario, en donde se busca el posicionamiento en redes sociales o en las grandes plataformas no está reñida con la búsqueda de las necesidades de cada cliente, a su juicio. "No obstante, muchos confunden lo que puede ser el medio [posicionamiento en Google] con el fin empresarial; esa gente ha perdido la perspectiva de lo que es el negocio de la publicidad. La publicidad siempre necesitará de una idea y de un contenido", avisa González.